Jak Zacha napravil svůj kiks. A New Jersey jsou po letech v play off

Na začátku klíčového utkání (a předposledního v základní části) se přitom český centr málem provinil gólovou přihrávkou soupeři, když efektní zadovkou „nalil“ Connoru Brownovi. Gólman Devils Keith Kinkaid ale zasáhl a jízda do vyřazovacích bojů mohla začít.

Ve druhém dějství našel Patrick Maroon rozjetého Zachu, který srovnal trefou do volného místa nad ramenem brankáře Frederika Andersena. Obrat na 2:1 dokonal tým z Newarku díky gólu Milese Wooda a v New Jersey se mohlo začít slavit. Od prohraného finále v roce 2012 se totiž rudočerná družina do play off nepodívala.

„Závěrečná siréna zněla nádherně,“ popisoval s úlevou hvězdný útočník Taylor Hall. Stěžejní hráč Devils se do vyřazovacích bojů podívá poprvé v kariéře. „Bylo fantastické vidět logo play off na kostce a ty ovace... Je to sice první krok, zato velký.“

Gól Pavla Zachy v utkání s Torontem:

Právě Hall byl hlavním důvodem toho, že se New Jersey vzpamatovalo z krize, která tým postihla uprostřed jinak slibně rozjeté sezony. Jeho bodová exploze v kombinaci se současnou fazónou brankáře Kinkaida dotlačila celek do vytouženého cíle.



„O mně se toho namluvilo spoustu, ale my jsme mužstvo o čtyřech lajnách. Jak jinak si vysvětlit, že jsme dokázali pokrýt nebezpečí jménem Auston Matthews,“ vyzdvihoval práci celého týmu v souvislosti s největší hvězdou Maple Leafs.

Jedním z „neviditelných“ je i Pavel Zacha. Přestože zejména čeští fanoušci očekávají hromady bodů, 21letý forvard odvádí nenápadnou, leč podstatnou práci.

I když Devils inkasují skoro stejně gólů jako v loňské bídné sezoně, Zacha je na ledě u více vstřelených branek. Častěji střílí, zlepšil se také na vhazování. Ustál prosincovou krizi, kdy ho trenér John Hynes vyřadil ze sestavy.

Na farmu jej ale tehdy neposlal. „Chceme, aby Pavel hrál v NHL. Máme vyrovnanější mužstvo než před rokem, také ale vidíme jeho práci. Mladší hráči si občas prostě musejí projít nepříjemnými situacemi, aby si uvědomili, co znamená hrát v NHL,“ zdůvodňoval na konci minulého roku Hynes.

Zacha roli přijal. Proti Torontu například napravil svou minelu, když v brankovišti zaskočil za rozhozeného Kinkaida a zabránil dalšímu gólu v síti Devils.

Jeden za všechny, všichni za jednoho. „Chvíli nám trvalo, než jsme našli náš styl. Všichni možná nesbírají kvanta bodů, každý jednotlivec je ale na ledě důležitý,“ shrnuje Hall často používaný, ovšem účinný recept.