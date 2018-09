Jóga. Bio. Video. Zacha zhubl, chce dávat víc gólů a těší se do Evropy

Nová vlna Čechů v NHL Nadějná generace krajanů bojuje pozice v NHL. V jaké situaci se ve svých klubech nacházejí? David Pastrňák, 22 let, Boston

Hotová superstar. Znalci se přou, zda v sezoně překoná 90 bodů. Jakub Vrána, 22 let, Washington

Vítěz Stanley Cupu by se konečně rád chytil v první či druhé lajně. Ondřej Kaše, 22 let, Anaheim

Má nový kontrakt i jistý flek v týmu, přípravě dal San Jose dva góly. Pavel Zacha, 21 let, New Jersey

Čeká se na jeho průlom. Měl by hrát druhého centra Devils. David Kaše, 21 let, Philadelphia

Flyers ho z kempu poslali na farmu. V zámoří je nováčkem. Filip Chlapík, 21 let, Ottawa

Má úžasnou šanci. Senators začali přestavbu od samých základů. Filip Hronek, 20 let, Detroit

Tvořivý zadák na prahu NHL. Už letos by se v ní mohl zabydlet. Libor Hájek, 20 let, NY Rangers

Další nadaný bek. Nebude-li v sestavě hned, brzy do ní pronikne. Martin Nečas, 19 let, Carolina

Hurricanes s ním v této sezoně najisto počítají, má hrát i přesilovky. Filip Chytil, 19 let, NY Rangers

Blýskl se trefou proti Flyers, Rangers hodlají sázet na mladé. Filip Zadina, 18 let, Detroit

Red Wings též přestavují soupisku, kanonýra vyzkoušejí v NHL. Martin Kaut, 18 let Colorado

Nejspíš začne v AHL. Potřebuje přivyknout zámořskému stylu.