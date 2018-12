Kauza v Pelhřimově: Na zápas hokejista nejel, podle zápisu hrál

Hned pětice hokejistů, která původně figurovala v sestavě druholigového Pelhřimova pro utkání s David Servisem České Budějovice, nakonec z různých důvodů na jih Čech neodjela.

Čtyři z nich jsou v oficiálním zápise o utkání vyškrtnuti, jenže jeden v něm zůstal. A to i přesto, že ani on do souboje nezasáhl. Pod číslem 76 a jménem Josef Vrátný ve skutečnosti nastoupil osmnáctiletý Jiří Kratochvíl, obránce juniorského B-mužstva Dukly Jihlava.

„V takovém případě se jedná o neoprávněný start. Týmu pak hrozí kontumace a pokuta,“ uvedl Pavel Setikovský, řídící pracovník Českého svazu ledního hokeje pro druhou ligu. „Takhle od boku vám hned nevypálím, jak vysoká by ta pokuta byla, ale statisíce to nejsou,“ dodal.

O startu Kratochvíla neměl tušení ani manažer jihlavské mládeže Jiří Jungwirth. „To šlo mimo mě, nevím o tom nic,“ uvedl s tím, že má být hráč v Pelhřimově na hostování.

Devatenáctiletý bek Josef Vrátný nechtěl do novin nic komentovat a jeden z vlastníků klubu Aleš Kučera prý o zmiňovaném problému neměl tušení. „Na tom zápase jsem nebyl, takže o tom nevím,“ prohlásil.

POD CIZÍM JMÉNEM. Podle oficiálního zápisu měl s číslem 76 ve středu hrát za Pelhřimov Josef Vrátný, jenže pod jeho jménem ve skutečnosti nastoupil obránce jihlavské juniorky Jiří Kratochvíl (vlevo).

Vzhledem k tomu, že Pelhřimov zápas na jihu Čech tak jako tak prohrál, o body by kontumací nepřišel. „Jelikož jsme vyhráli 7:2, tak by pro nás případná kontumace 5:0 nic neřešila. Tudíž v tomhle směru asi nic iniciovat nebudeme,“ nechal se slyšet majitel HC David Servis České Budějovice Jaroslav David.

Celý problém tím nicméně nezmizí, stále hrozí, že by svaz mohl kontumaci požadovat. A navíc udělit Ledním Medvědům i pokutu, která by pro ně v současné době byla jen další velkou zátěží.

Před pár dny se jim totiž začal rozpadat A-tým. Odchod oznámilo hned několik hráčů, včetně těch nejproduktivnějších – tedy Martina Vysloužila, Martina Hadravy, jeho bratra Marka či Tomáše Mejzlíka.

„V týmu zůstali ti, kteří chtějí hrát za Pelhřimov. A to je pro mě neskutečné cenné. A i kdyby se stalo, že tenhle tým sestoupí, tak v něm budou hráči, kteří chtějí bojovat, kteří budou padat do střel. To nejsou tací, kteří vám před týdnem řeknou, že chtějí hrát za Pelhřimov, a za týden už nechtějí,“ prohlásil Kučera. „Situace je vážná, ale já si myslím, že se nám během čtrnácti dnů podaří sestavit mančaft, který bude mít vnitřní jádro a udělá maximum, aby se dohrálo,“ dodal.

O důvodech, proč z týmu během pár dnů uteklo tolik hokejistů, lze jen spekulovat. Samotní hráči totiž zatím nechtějí ke svému rozhodnutí nic říct, nový trenér Libor Bezděk na telefonáty nereaguje a bavit se na toto téma odmítá i Aleš Kučera.

„Kluci tvořili výbornou partu“

Podle informací, jež má MF DNES k dispozici, to však u Ledních Medvědů nefungovalo už delší dobu. Jako první opustil pelhřimovské áčko asistent trenéra Jaroslav Benák a nedlouho po něm oznámil konec i hlavní kouč Marek Melenovský. Podle něj ale v hráčích chyba rozhodně nebyla.

„Ti hráči, kteří v týmu zůstali, chtějí bojovat za Pelhřimov. A to je pro mě cenné.“ Aleš Kučera, jeden z majitelů klubu

„Naopak, ti kluci tam tvořili výbornou partu. Hlavně kolem bratrů Kasalých, Hadravů a Vysloužila. Ti všichni hrají z lásky k hokeji. Oni do toho jdou i přesto, že za to vůbec nic nemají,“ přesvědčoval bývalý úspěšný extraligový útočník, který v roce 2009 získal ještě coby hráč domácí titul s Karlovými Vary a o pět let později i se Zlínem. „Já z Pelhřimova odešel proto, že věci nefungovaly tak, jak jsem si představoval,“ vysvětloval Melenovský.

V současnosti trenér mládeže v Dukle Jihlava není jediným koučem, který se kdy rozhodl v Pelhřimově skončit kvůli neshodám s vedením klubu. Už v sezoně 2013/14 sáhl ke stejnému kroku Aleš Totter, který aktuálně působí u prvoligového českobudějovického Motoru.

„Dokud budu stát na střídačce, tak nikdy nechci vědomě dělat věci pro to, aby můj tým prohrál,“ překvapil tehdy Totter vysvětlením. Dostal prý za úkol sledovat osmifinálové série, a v případě, že by v dalším kole vycházel na Pelhřimov Sokolov, neměl s týmem postoupit.

I tenkrát byl ve vedení klubu Aleš Kučera – ještě jako generální manažer. Totterovo obvinění okamžitě rezolutně odmítl.