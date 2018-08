Plzeňský obránce Čerešňák: Velký tlak si nemá smysl připouštět

„Ale připouštět si kvůli tomu nějaký větší tlak nemá smysl. Věřím, že to bude všechno dobré,“ míní pětadvacetiletý slovenský reprezentant Čerešňák, který si zahrál i na letošní zimní olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu.

Bude těžké ty odchody zacelit?

Uvidíme. Mora se Skléňou nám budou chybět, stejně tak Káca. Ale je dobře, že znovu podepsal Kuba Kindl. Přišel Conor (Allen), teď ještě čekáme na Nikyho Jonese, až dorazí z Ameriky. Snad se to poskládá dobře, obrana bude fungovat a nebudeme dostávat moc gólů.

Podle trenérů byste s Jakubem Kindlem měli být hlavními lídry plzeňské defenzivy. Vnímá člověk větší zodpovědnost?

Tlak si nemá smysl připouštět. Já se budu snažit hrát poctivě, splatit důvěru a odevzdat na ledě vše, co natrénuji. Ukáže se, kdo bude mít jakou formu. Bude nás tady osm devět obránců a hrát bude ten, komu to půjde nejlépe.

Jak do týmu zapadla americká posila Conor Allen?

V pohodě. Ale zatím nebylo moc času na dlouhé povídání. Hlavně, aby už dorazil Niky (Jones) a po americku si ho vzal pořádně pod křídla a vše mu ukázal. (smích)

Je hodně složité trénovat teď v takových vedrech?

Není to určitě bůhvíco, když venku jsou teploty nad třicítkou. Je vedro, led není ideální. Určitě se lépe trénuje v chladnějších měsících. Ale chodíme do malé haly, tam je lépe a dá se to zvládnout. Já obecně nejsem příznivec tohohle počasí. I když jsem byl na dovolené v teple, lépe se cítím někde v chladnu.

Už jste si osahal nové části výstroje?

Já mám naštěstí všechno staré. Teď jsem si vzal jen chrániče holení. Brusle jsem si vzal nové na jaře před play off, ty jsou ještě zachovalé. Určitě jsem netrpěl tolik jako kluci, kteří nafasovali celou výstroj. Ty první dny pro ně byly těžké.

V nové sezoně vás čekají i zápasy hokejové Ligy mistrů. Těšíte se, nebo ji berete jen jako součást přípravy?

Já se těším. Máme tam zase Lugano, Banskou Bystricu a obhájce trofeje z Jyväskylä. Půjdeme do toho naplno, chceme vyhrávat. Nějaké zápasy se hrají ještě před startem extraligy, tam se možná bude ještě něco zkoušet a ladit, ale určitě nic neošidíme.