Chci zlepšit střelbu na bránu, plánuje českobudějovický Galamboš

Nejen pro jeho tělesnou stavbu si ho vedení prvoligového budějovického Motoru spolu s hlavním trenérem Antonínem Stavjaňou vybralo. A po jedenácti odehraných kolech se zdá, že to byl úspěšný výběr.

Galamboš je aktuálně v týmových statistikách se sedmi kanadskými body pátým nejlepším hráčem týmu. Jak v letní přípravě, tak i v ostrých zápasech dal tři góly. A hned dva v zápase s výběrem Jižní Koreje. Přesto není zatím příliš spokojený.

„Vzhledem na počet šancí, které mám, je to zatím hodně slabé. Já ale nikdy nebyl nijak výrazný ostrostřelec, bohužel. Třeba se to v Budějovicích zlomí a začne mi tam toho padat víc. Horší by bylo, kdybych se ani do šancí nedostával,“ přemítá slovenský hokejista v budějovických službách. I tam ho kouč Antonín Stavjaňa neustále nabádá, aby raději namísto přihrávky vystřelil na bránu.

„To se se mnou vleče celou kariéru. Často vymýšlím, co s pukem udělám místo střely. Jenže je to o rozhodování v jedné sekundě, ale pořád se na tom snažím pracovat, abych střelbu zlepšil,“ zdůrazňuje hráč, který má za sebou také 49 zápasů s pěti góly v české extralize v dresu Liberce či 377 utkání ve slovenské nejvyšší soutěži, kde dal celkem 75 branek.

O lepší produktivitu se ale v Motoru nesnaží on sám, zatím je to problém celého týmu. V posledních pěti utkáních dali Jihočeši jen osm gólů. Čím to je? „Samozřejmě, že na tréninku máme hodně střeleckých cvičení, ale tam je to jiné než v zápase. V té rychlosti v utkání se musíte perfektně trefit. Možná je to dané i tím, že spousty hráčů spolu nehrají dlouho a potřebují víc času na sehrání. Doufám, že to prolomíme, vždyť v přípravě jsme dávali gólů hodně,“ přemýšlí Galamboš. „My soupeře umíme přestřílet, vytváříme si tlak, ale nepadá nám to tam. Pak musíme zápasy ubojovat stejně jako teď s Vary a já doufám, že nám právě toto vítězství pomůže,“ doufá vytáhlý forvard Motoru.

Právě pondělní vydřenou výhrou 2:1 nad lídrem tabulky z Karlových Varů si hokejisté Motoru spravili chuť po nevydařených výkonech z minulých utkání. Zejména když prohráli v sobotu v Ústí nad Labem 0:2.

„Štve mě to stejně jako fanoušky, když v Kadani prohráváme 0:1. Možná jsme v takových zápasech lepší, ale je tam stejně vidět jakási křeč. Pak hrajete s favoritem soutěže a vyjde to. Zase musíme udělat delší sérii výher, abychom se uklidnili. Chápu, že to vypadá blbě, když prohrajeme 0:2 s Ústím a jsme v tabulce druzí a oni devátí. Nikdo to však nevypustil, ale to se někdy v hokeji stává,“ míní Galamboš.

Poslední duel si však slovenská a výrazná posila Budějovic stejně jako většina diváků pochvalovala. „S Karlovými Vary to už vypadalo jako v zápase play-off, byly tam roztržky, všichni byli nahecovaní a utkání mělo skvělou úroveň,“ zmiňuje Galamboš, který si v pondělí po střetnutí s lídrem prvoligové tabulky všiml ještě jedné věci.

„Zápas s Vary byl určitě na vyšší úrovni než utkání ve slovenské extralize,“ říká Galamboš. „Počítám, že teď další čtyři, pět zápasů bude stejně kvalitních jako na Slovensku. Celkově se tu hodně bruslí, máte tady mladé hráče a první liga není rozhodně jednoduchá soutěž,“ hodnotí po jedenácti odehraných kolech útočník, který v sezoně 2012/2013 už jednou nakoukl do české první ligy, a to v týmu Benátek nad Jizerou. Za Středočechy odehrál šest zápasů, ve kterých nasbíral osm kanadských bodů za tři góly a pět nahrávek.

Potom odešel hrát rodák ze slovenského Martina zpátky domů. „Příchodu do Budějovic rozhodně nelituju. Potřeboval jsem změnu, ve slovenské lize jsem hrál dlouho a tady je to přece jen velká výzva dostat se do české nejvyšší soutěže. To mě na Motoru hlavně zaujalo,“ odhaluje Galamboš, který si tlak na postup od sponzorů, vedení klubu i diváků nechce ale moc připouštět. „Profesionál by to asi neměl vnímat. Když začnete řešit, že máte nad sebou bič, budete pak v kýblu. Tlak musíte dát stranou a soustředit se na zápas, spoluhráče a taktiku,“ upozorňuje.

V posledních zápasech mu trenéři Antonín Stavjaňa s asistentem Martinem Štrbou dali roli druhého centra. Proti Karlovým Varům tak působil ve formaci s Lukášem Květoněm a Vlastimilem Dostálkem.

„Za začátku jsem hrál s Martinem Novákem, ale ten se, bohužel, zranil. S ním mi hra v lajně sedla nejvíc. Vlasta Dostálek se ze začátku trochu trápil, ale teď už hraje výborně. Je to bojovný kluk, i Lukáš Květoň, myslím, že do naší formace zapadl,“ hodnotí své spoluhráče.

Na hráče budějovického Motoru čeká už dnes další šlágr kola. Jihočeši od 18 hodin hrají v Kladně a v sobotu pak zakončí první čtvrtinu základní části zase domácím utkáním. Ve třináctém kole do Budvar arény přijede Přerov, začíná se hrát v 17 hodin.