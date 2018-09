Třinecký gólman Hamerlík zpytuje: Moje chyba, není co rozebírat

To v závěru druhé třetiny vyjel k zadnímu mantinelu, kde nahrál Knotkovi, který poslal puk před prázdnou branku na Káňu...

„Trochu se mi puk odrazil od mantinelu o kus dále než jsem předpokládal,“ popsal svou chybu. „Chtěl jsme to hrát na beka, ale jejich hráč to přečetl. Ale moje chyba, tam není co rozebírat.“

Co to s vámi udělalo? Ovlivnilo to utkání?

Pokud jde o mě, tak jsem se celý zápas cítil dobře. Ale mrzí mě, že to bylo v poslední minutě druhé třetiny. Zápas to trochu ovlivnilo.

Prohrát, když jste po první třetině vedli 2:0 je hodně kruté, že?

Takový je hokej, takový je sport. Ale oni, i když prohrávali nula dva, hráli dobře, měli šance. Ten zápas byl celkem vyrovnaný. Trochu štěstí na jejich straně, smůla na naší, respektive ta chyba. Nějaké chyby tam byly a my na ně doplatili.

Ve druhé třetině byli hosté aktivnější než vy. Souhlasíte?

Oni už od začátku měli dobrý pohyb. Rozhodl jeden gól. Před třetí třetinou jsme se o tom bavili v šatně, že to bude o jednom gólu, což se stalo bohužel v náš neprospěch.

Olomouci se v Třinci většinou daří. Nemáte z ní už obavy?

Ne. Je to začátek sezony, všichni mají síly, každý jezdí, takže ty rozdíly ještě nejsou velké. My nehledíme na to, že hrajeme s Olomoucí nebo s kýmkoliv jiným. Stres z nich nemáme. My se musíme hlavně dívat na svůj výkon a výsledky se dostaví.

Nutí Olomoučané svým stylem soupeře k chybám?

Oni mají dobrý pohyb. Bruslí, hrají jednoduše, velmi dobře blokují střely. Hrají urputný hokej a když to s nimi je o gól o dva, tak je to velmi těžké. Jejich hra jim funguje a my musíme příště hrát tak, abychom je porazili, což se nám dneska nepodařilo.

Vstup do sezony vám nevyšel a před sebou máte pět zápasů venku...

Nevyšel nám. Představovali jsme si to jinak. Prohráli jsme dva zápasy, i když těsně, ale výkony nebyly ideální. Dnes jsme hráli lépe než ve Zlíně, jenže zase jsme prohráli. Pro nás není zásadní rozdíl, jestli hrajeme doma nebo venku. Teď jsme body ztratily a musíme hrát tak, abychom je získali na ledě soupeřů.

S brankářem Hrubcem jste se několikrát v Lize mistrů i minule ve Zlíně střídali v průběhu utkání. Jak svou pozici vnímáte?

To se musíte zeptat trenéra... To je na trenérovi. Většinou ale střídání bývá tím, že je potřeba dát mužstvu nějaký impulz. Šimon ve Zlíně chytal dobře. Oba to bereme sportovně. Asi je známý fakt, že jsme dobří kamarádi, takže se podporujeme. Teď je důležité, abychom vyhráli nějaké zápasy a jestli to bude se mnou, nebo se Šimim, je úplně jedno.