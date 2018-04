Ono to vyšlo, radoval se mladík Čajka po nejdůležitějším zápase v životě

Nejprve ve 12. minutě vybojoval puk na modré čáře a do ideální pozice poslal puk Blümelovi, následně ve třetí třetině sám prostřelil kanadského brankáře střelou z levého kruhu.

Petře, vypadalo to, že proti Kanadě nastoupil úplně nový tým. Co se s vámi stalo?

Nemám slov. Vůbec nevím, co se stalo. Táhli jsme za jeden provaz. Myslím, že jsme byli víc vyhecovaní tím, že proti nám hrála Kanada. Chtěli jsme jim vrátit porážku z Hlinkova memoriálu. To se povedlo a jsme strašně šťastní, že to vyšlo.

Po porážce s Finskem jste byli hodně sebekritičtí, mohlo vám i tohle pomoci?

Určitě, měli jsme pár debat s trenérem, změnili jsme nějaké věci. Kanada hrála trošku jiný hokej, který nám vyhovoval. Možná nám pomohlo i trochu štěstí, ale vyhráli jsme, a to se počítá.

V první třetině jsme soupeře přestříleli 14:7, byla to vaše nejlepší třetina na turnaji?

Vlétli jsme na ně, všichni jsme padali po ledu, chtěli jsme pro tým udělat maximum. Řekli jsme si, že to je nejdůležitější zápas v života. První třetina nám vyšla, drželi jsme si jednogólové vedení celý zbytek zápasu, a to rozhodlo. Ve třetí nám možná trochu docházely síly, ale naštěstí toho nevyužili.

Nebyli Kanaďané možná přehnaně sebevědomí?

Byli papírově silnější, mají hráče, kteří budou na draftu vysoko. Celý tým od nich bude možná draftovaný. My jsme byli ale týmovější.

Třetí třetina nabídla velké drama, jak jste ji prožíval?

Snažili jsme se povzbuzovat, odpočítávali jsme čas. Ale řekli jsme si, že když to vyhrajeme, čeká nás den volna. A jsme rádi, že ještě o víkendu budeme hrát.

Lukáš Dostál vás podržel několika vynikajícími výkony, co říkáte na jeho výkon?

Byl úžasný. Prokázal kvalitu v každém zápase. Nebýt jeho v bráně, nevím, jak by to utkání skončilo. Vždycky po gólu jsem si s ním jel plácnout, když měli vhazování u nás, tak jsem se ho snažil chválit a podpořit. Ale on má svoji hlavu, zvládl to úžasně.

Nastoupil jste do druhé lajny s Blümelem a Pekařem, jak vám vyhovovala spolupráce?

Nikdy jsme spolu nehráli, byla to novinka. Ale povedlo se nám dát dva góly, zastupovali jsme se, komunikovali jsme. Takže to trenérovi vyšlo.

Je pro vás gól proti Kanadě životní?

Dalo by se říct, že byl asi nejdůležitější. Ani nevím, co se stalo, prostě jsem do toho plácnul a ono to tam spadlo.