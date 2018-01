Kometa má výborně poskládaný tým, říká o svém novém klubu Holík

Stála o něho tolik, že výměnou nabídla hned dvojici hráčů a rovněž centrů: Vojtěcha Němce, který v Boleslavi během sezony už krátce hostoval, a Lukáše Nahodila.

Trejd doladila v neděli pozdě večer, v pondělí už všichni hráči ve svých nových klubech trénovali. U všech tří se jedná o hostování do konce sezony.

„Petr Holík je chytrý, bruslivý hokejista, výborný na kotouči. Dokáže být i produktivní, my s produktivitou trochu zápasíme. Bude hrát centra v prvním útoku,“ řekl brněnský trenér Kamil Pokorný.

Současně s tímto trejdem změnila Kometa hostování útočníka Jana Káni v Olomouci na přestup.

Pro Holíka, který skoro celou kariéru působil ve Zlíně, kde získal i mistrovský titul, bude dres Komety již třetím v této sezoně. Začal ji v Čerepovci, kde ale nastoupil jen k deseti duelům, pak se přesunul do Mladé Boleslavi. Ani tam však nenaplnil svůj výrazný potenciál, s nímž se pravidelně dostává do národního týmu.

„Sezonu nemám dobrou, to samozřejmě vím, s tím souvisí i tohle stěhování,“ uvědomuje si. O tom, že by dosavadní strádání měla společnou příčinu, pochybuje. „Jak v Rusku, tak v Boleslavi to bylo o něčem jiném. Teď jsem tady, budu myslet jen na Brno a mým cílem je zapadnout do týmu,“ řekl.

Premiéra ho čeká ostrá, Kometa dnes v přímém přenosu ČT od 18.30 nastoupí na Spartě. V pátek hraje derby v Jihlavě, na domácí led se vrací v neděli proti Pardubicím.

Ještě před tréninkem si Holík sedl s brněnskými trenéry k videu, aby stačil pochytit systém hry Komety.

„Brno má výborně poskládaný tým, hraje dobrý systém, má výborné hráče,“ shrnul svoje poznatky. Hrát bude s netradičním číslem 92. Číslo 81, které mívá obvykle, v Kometě nosí Tomáš Vincour. „I v reprezentaci, když jsme se tam potkali, jsem mu 81 nechal. Je starší a já jako nový hráč číslo nikomu brát nechci,“ usmíval se.

Přestože o zájmu Komety o Holíka se v Brně průběžně mluvilo už v minulých letech, v této sezoně je jeho angažování od brněnského klubu překvapivým tahem. Víc se čekalo, že zaloví v KHL. Což se ještě může stát, vloni takto „vyzobla“ Jakuba Krejčíka ze Záhřebu až pár hodin před půlnoční uzávěrkou přestupů a byl to jeden z klíčových kroků k zisku titulu.

Letos se v souvislosti s Kometou nejčastěji zmiňoval zájem o útočníka Romana Horáka z Podolsku, případně o beka Ondřeje Vitáska z Chanty-Mansijsku. Oba celky jsou daleko od postupu do play-off.

Trenér Pokorný naznačil, že přestože za Holíka dala Kometa dva centry, dalšího hledat nemusí. „Máme Hrušku, Nečase a Čermáka, ve středu útoku mohou hrát i jiní. V tom nevidím problém,“ podotkl.