Mohl by to být zlom, řekl boleslavský Holík po výhře nad Spartou

Holík při tom svém prudce trefil brusli protihráče Jana Piskáčka, od níž se puk odmrštil do sparťanské brány. Až to vypadalo, že zahrál karambolem o nohu obránce zcela úmyslně.

„Jasně, já jsem to tak chtěl,“ smál se po utkání Petr Holík. „Ba ne, samozřejmě jsem to tak neplánoval. Nevím, jak se to seběhlo, že jsem to zrovna takhle trefil,“ uvedl vše na pravou míru.

Uleví se týmu po téhle výhře?

Čekali jsme na ni více než měsíc. Celé mužstvo si to zaslouží, začali jsme se zvedat, šlapali jsme celých šedesát minut a konečně nám tam i něco spadlo.

Výjimečným výkonem vás podržel brankář Maxwell.

To jednoznačně. I on dostal po odrazu nešťastný gól, já ho ale neviděl. Každopádně Sparta měla spoustu dalších velkých šancí a nic nepustil.

Jak dnes hodnotíte vaše přesilové hry?

Strašně nám pomohlo, že jsme z nich dvakrát skórovali, to je při vyrovnaných zápasech klíčové. Snažíme se mnohem více střílet, pak tam mohou padnout takové šťastné góly.

Také bylo vidět, že častěji padáte do střel a blokujete rány soupeře.

Pomáháme tím Maxovi (brankáři Maxwellovi) a on nám to pak vracel tím, že pochytal všechno ostatní, co na něj prošlo.

Jedna výhra ale ještě sezonu nezachrání, že?

Pro nás je teď důležitý úplně každý zápas. Potřebujem sbírat další body, tak snad nám vítězství nad Spartou pomůže. Boleslav nad ní strašně dlouho nevyhrála, mohl by to být zlom.