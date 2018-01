Třinec má u Hubáčka smůlu. Můj mančaft je Jyväskylä, netají se

Oceláři: O finále se porveme Hrají skoro co druhý den, cestují, ale na nějakou únavu hokejoví Oceláři Třinec před semifinálovou odvetou Ligy mistrů s finským celkem Jyväskylä nehledí. „I když je člověk unavený, tak se na takový zápas připraví. A těší se. Únava by neměla hrát roli,“ prohlásil třinecký obránce David Musil. „Těch zápasů je hodně. Z Finska jsme minulý týden přijeli v pět ráno. Utkání jdou rychle po sobě, takže je málo času na regeneraci. Vše se načítá, ale musíme se s tím poprat,“ dodal třinecký trenér Marek Zadina. Třinečtí poprvé v tomto ročníku Ligy mistrů po prohře ve Finsku 2:4 musejí dohánět ztrátu. „Hodně důležité bude, abychom dostali do hlavy, že je to normální utkání, že hrajeme od stavu nula nula,“ uvedl třinecký útočník Martin Růžička. „Lehké to nebude, mají kvalitní tým, ale u nich jsme se přesvědčili, že s nimi hrát můžeme. Dvě třetiny jsme tam byli lepší. Doplatili jsme na výpadek ve druhé třetině.“ To dostali všechny góly, tři během 135 vteřin. „Ale další dvě třetiny jsme odehráli dobře, na to musíme navázat,“ podotkl Musil. „Dva góly v hokeji nejsou tak moc,“ upozornil třinecký brankář Peter Hamerlík. „Uděláme všechno pro to, abychom postoupili. Jen je škoda, že jsme u nich tu druhou třetinu nezvládli. Nedá se však nic dělat, musíme se připravit tak, abychom vyhráli nejméně o tři góly.“ Podle Hamerlíka Jyväskylä na svém ledě hrálo zhruba to, co Oceláři očekávali. „Kdo skandinávské týmy sleduje, ví, že jejich hokej je o bruslení. Jak Finové, tak Švédové se tlačí do branky. Každý tým má svá specifika, ale plus minus je to podobné.“ Finové přiletí v den zápasu. Může to být pro Oceláře výhoda? „To nevím, ale rozhodně se na to nebudeme koukat. Budeme chtít na ledě nechat maximum a vyhrát o tři góly,“ uvedl Martin Růžička. Nehledě na to, že hokejisté Jyväskylä i ke čtvrtfinálové odvetě do Brna přiletěli rovnou na zápas, přičemž hned první třetinu vyhráli 3:0 a celé utkání 5:3. „Do Třince letíme, jako by byl stav nula nula,“ prohlásil útočník Jarkko Immonen na stránkách Ligy mistrů.