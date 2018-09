Liberec mění kapitána: beka Ševce střídá útočník Jelínek

Čtyřiatřicetiletý centr Jelínek, který je i výrazným jménem reklamní kampaně Bílých Tygrů před novou sezonou, přebírá céčko po obránci Martinu Ševcovi.

Ve čtvrtek čeká Liberec extraligová generálka. Ve své aréně nastoupí od 17.30 proti Chomutovu.

„Petr Jelínek se výrazně podílel na našich úspěších z posledních let. Na zisku titulu, extraligového stříbra a na postupu do semifinále Ligy mistrů,“ připomněl trenér Filip Pešán. „Dlouhodobě je lídrem naší kabiny, přestože dosud nenosil kapitánské céčko. Vloni navíc podepsal víceletou smlouvu. Nastala tak vhodná doba jmenovat ho kapitánem týmu, s čímž se pojí také větší mediální tlak a zodpovědnost. Svým charakterem je Petr ideálním vzorem pro ostatní spoluhráče a lídrem našeho týmu.“

Jelínek je v pořadí už jedenáctým extraligovým kapitánem Bílých Tygrů. Naváže tak na významné osobnosti libereckého hokeje - Aleše Válu, který v roce 2002 dovedl tým k extraligovému postupu, Stanislava Procházku, který jako první liberecký kapitán zvedl prezidentský pohár pro vítěze základní části extraligy, nejdéle sloužícího libereckého kapitána Petra Nedvěda i na Jana Výtiska a Branka Radivojeviče, kteří Tygry dovedli k titulu mistrů a vicemistrů.

Jelínka jmenování kapitánem trochu překvapilo. S céčkem vloni párkrát zaskakoval, jinak však funkci šéfa týmu v dospělém hokeji nikdy nezastával. „Je to pro mě obrovská čest. Věc, která se neodmítá,“ řekl Jelínek. „Pro mě to ale zas tak velká změna nebude. V kabině jsem zvýšil hlas, i když jsem céčko neměl. Na ledě se budu snažit podávat co nejlepší výkony, abych táhl tým správným směrem.“

Kouč Pešán se pro nového kapitána rozhodl i proto, že chtěl ulevit dosavadnímu lídrovi Martinu Ševcovi. „Martin má už svůj věk a já mu chci vyjít maximálně vstříc, aby nemusel každý den dojíždět do Liberce, takže má trochu upravený program. Kapitán však musí být s týmem pořád,“ vysvětlil kouč Tygrů.