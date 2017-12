Návrat kapitána. V mém věku už bolí všechno, říká Kadlec

Až teď dlouhá pauza končí. „Ve čtvrtek jsem šel v tréninku poprvé do soubojů, koleno vypadalo dobře, musím to zaklepat. Ale v tomhle věku už jsou návraty těžké, bolí mě všechno,“ pousmál se čtyřicetiletý Kadlec.

Příští středu už naskočí do domácího duelu proti Spartě.

Ještě se poradíte s lékaři, jestli vám dají zelenou?

Teď už je to zbytečné. Koleno potřebovalo hlavně klid, aby všechno srostlo tak, jak má. Dal jsem tomu čas a věřím, že to bude dobré. Proti Spartě do toho určitě půjdu, i když zápas je něco jiného než trénink.

I když toho máte odehráno spoustu, chybí člověku hokej po dvou měsících absence?

Jako jestli se mi stejská? Měsíc už jsem stejně byl každý den na zimáku, šlapat na kole, pak pomalu bruslit. Sice nehrajete, ale hokeje se nezbavíte. Takže v tom rytmu vlastně žádná velká změna nebyla.

Sledoval jste všechny zápasy?

Samozřejmě. Kluci hráli skvěle, je to super. Vyhrály se i zápasy, které se k nám přiklonily se štěstím, ale určitě to není jen o štěstí. Mančaft tomu věnuje všechnu energii, má víru a sebevědomí.

Vzpomene si člověk o to víc na loňský podzim a plzeňskou mizérii? Tehdy jste pořád dokola opakoval, že nic než tvrdá práce tým z krize nedostane...

A přesně tak to je. Většinou to nemá co dělat s děním uvnitř týmu. Hokej je z 80 procent psychika. Můžete mít natrénováno, mít nejsilnější kádr, být nejbohatší, ale když si nevěříte, do kličky nepůjdete, přihrávku nedáte. Radši odhodíte puk a pojedete střídat, schováváte se a nechcete nic zkazit. Teď je vidět opak. Kluci se nebojí hrát s pukem, najednou zkouší věci, které by si loni vůbec nedovolili. Psychika je teď na naší straně a já doufám, že v tom budeme pokračovat.

Už dlouho je Plzeň na čele tabulky. Mění se i předsezonní cíle? Tím byl postup do play-off. Teď už možná můžete říkat víc – první šestka, elitní čtyřka...

My se o tomhle vůbec nebavíme. Teď spíš probíráme, jak nám ty poslední tréninky daly zabrat... (úsměv) To je spíš otázka na vedení nebo na trenéry. Jak to říct. Já vím, že to zní hrozně debilně...

Budu hádat: Jdeme zápas od zápasu?

No přesně. Jenže ono to tak prostě vážně je. Máte před sebou nejbližší utkání, nejbližšího soupeře a na toho se připravujete. Nekoukáte, co bude za dva týdny, to je blbost. Zajímá vás jen ten nejbližší souboj. Kdo proti vám nastoupí, v čem je silný a na co se soustředit.

Je dobře, aby před play-off padla na tým i nějaká ta malá deka, musel se z něčeho hrabat, aby byl v play-off odolnější?

Deka určitě ne. Ale facka jo. Teď jsme prohráli v Hradci 0:6. To je přesně ono. Hradec má vynikající mužstvo, to není zápas o lehkosti, tam si to musíte tvrdě odmakat. A je dobře, když občas něco takového přijde, vrátíte se zpátky na zem. I ti mladší kluci občas mají tendenci létat v oblacích a je dobře dát najevo, že zas tak dokonalí nejsme.

Když jsme u mladých, při absenci vás a Lukáše Pulpána dostali velký prostor David Kvasnička a Lukáš Kaňák. Zvládli to?

Jsou tady dva tři roky s námi, takže na trénincích je vidím už dlouho a pravidelně. Každým rokem rostou, v nich má Plzeň budoucnost.

Nemáte teď strach o místo v sestavě? Bere člověk automaticky, že do ní po zranění naskočí?

Takhle nad tím nepřemýšlím. Byl jsem zraněný, dával do kupy koleno, trénoval, co mi zdraví dovolilo. Kdo bude hrát, to není moje starost. To je na trenérech a do toho jim nikdo kecat nemůže. Můj úkol je připravit se co nejlépe a zbytek mě ani tak moc nezajímá.

Když jste nemohl hrát, byl alespoň čas v klidu nakoupit vánoční dárky?

Ani to ne... No, čas by byl, ale člověku se do města stejně nechce. To spíš beru přes internet.

A těšíte se vůbec na Vánoce?

Vždycky mě bavily. Ale v dobách, kdy jsme jezdili na chalupu, tam byl sníh a my mohli blbnout. Teď by to bylo na otočku na jeden den, to je nesmysl. Ale i tak ta atmosféra dolehne a těším se na to moc.