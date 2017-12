Kapitán je zpět. Ale sebejistota mi ještě chybí, uznal plzeňský Kadlec

„Fyzicky to nebylo špatné, ale jistota na puku, takové ty automatické věci, které přináší zápasový rytmus, tam ještě scházely,“ hodnotil svůj výkon 40letý Kadlec.

Jak dlouho trvá, než si vše sedne?

Když máte za sebou pět zápasů, je to určitě lepší. Teď to bylo všechno takové pomalejší, nebylo to úplně ono. Ta sebejistota, že věci na ledě uděláte správně, tam ještě scházela. Ale to je normální.

Plzeňský lídr v Boleslavi Poslední domácí utkání před Štědrým dnem hokejisté Plzně zvládli, v pátek ještě čeká Škodu duel na ledě Mladé Boleslavi. Zápas 32. kola extraligy začíná v 17.20 hodin, živě jej přenáší stanice ČT Sport a on-line přenos můžete sledovat ZDE.

Je návrat jednodušší, když tým šlape a je na čele tabulky?

Samozřejmě. Kdybychom byli někde dole, není to nic jednoduchého. Teď hrají kluci v pohodě, člověk si na ledě často zaútočí, když to přeženu, skoro si tam odpočine. Pro mě i pro Pupíka (Lukáše Pulpána), který se také vracel po zranění, je to velká výhoda.

Spartu jste porazili potřetí v sezoně. Je znát, že není v pohodě?

Je. To, co je vždycky zdobilo, v té hře najednou není. Hrají hokej, který od nich neznáme. Zákroky na hranicích faulů, hodně tvrdě... Tím si ten zápas i prohráli, dostali dva góly v oslabení, pak už se těžko vraceli. Sparta vždycky držela puk, kombinovala, teď jim to nejde.

V pátek jedete do Boleslavi, hned 26. prosince hostíte Pardubice. Měl byste raději přes Vánoce delší volno?

Jasně. Všichni známí jsou na horách, na facebooky vám lítají fotky. Když člověk vidí, kolik napadlo prašanu, tak si říká, že to tam musí být paráda. Ale co se dá dělat. Doufám, že sníh vydrží až do února, kdy bude olympijská přestávka. (úsměv)

Dárky už máte pohromadě?

Kdepak, i stromek ještě musím nakoupit. Oběhám to tady po Plzni, v Praze už je to tragédie.