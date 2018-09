Kaňkovský: U nás se mladí vidí v NHL, v cizině je důležité vzdělání

Z historického pohledu patří Petr Kaňkovský do desítky nejproduktivnějších hráčů Dukly Jihlava. A to má v konkurenci bratrů Holíků, Klapáče a mnoha dalších skvělých hokejistů svoji váhu...

Ještě i v osmatřiceti letech, kdy odehrál v jihlavském dresu svoji poslední sezonu, sbíral body prakticky v každém zápase. Dokonce tehdy ovládl statistiky celé první ligy. Hned poté hráčkou kariéru v Dukle ukončil, ovšem u hokeje zůstal.

V Jihlavě chvíli působil coby sportovní manažer, jenže pak se vrhnul na trenérskou dráhu a koučování ho časem odválo až za hranice České republiky. „Když jsem z Jihlavy odcházel, ještě chvilku jsem hrál hokej v nižší soutěži v Německu,“ prozradil devětačtyřicetiletý rodák z Jihlavy.

Dokonce tehdy s Moosburgem postoupil do vyšší ligy. V té době už ale zároveň řadu let také trénoval. A když pak s hraním definitivně skončil, stal se trenérem tamní mládeže a zároveň i A-týmu.

V Německu nakonec vydržel šest let. Až do loňska, kdy si sbalil věci a posunul se ještě o kus dál. „Chtěl jsem vyzkoušet zase něco nového. Mohl jsem pokračovat v Německu, ale přišla nabídka z Ameriky a já se rozhodl, že ji přijmu,“ uvedl Kaňkovský.

Jeho další cílovou stanicí pak byla Kalifornie. Konkrétně San Diego, kde dostal na starost juniorský tým Sabers působící ve WSHL a stal se tak historicky prvním hlavním českým trenérem juniorského týmu na severoamerickém kontinentu.

„Nechci říkat, že je to lepší či horší soutěž, než jsou v Evropě, ale je zajímavá. Hokej má jiný spád, a protože pracuju s juniory, kteří jsou plní sil, tak má i potřebnou šťávu. Musím říct, že mě ohromně baví,“ svěřil se bývalý extraligový útočník Jihlavy, Zlína či Znojma.

Kývl Sabers i na další sezony

Původně zněla domluva mezi ním a klubem na rok, jenže už v průběhu sezony bylo zřejmé, že si San Diego Sabers služby jihlavského rodáka hodlá pojistit na delší období. „Jsme nadšeni, že jsme s ním nakonec podepsali víceletou smlouvu. Bude pokračovat jednak znovu částečně jako trenér, jednak i jako asistent generálního manažera,“ stálo v klubovém prohlášení.

„Petr loni odvedl skvělou práci s velmi mladým a nezkušeným týmem. Udržel ho po celou sezonu konkurenceschopným. V nové pozici využije svých zkušeností jako hlavní kontakt mezi týmem a vedením klubu. Jsem rád, že se rozhodl přijmout tuto nabídku, přestože byl o něj zájem z jiných týmů,“ doplnil majitel a šéf San Diego Sabers Tomáš Kapusta, rovněž bývalý úspěšný český hokejista.

Podle něj se Petr Kaňkovský adaptoval na nové prostředí velmi rychle. S tím ovšem neměl rodák z Vysočiny problémy ani předtím v Německu. „Když někam přijdu, snažím se to místo pochopit. Vím, že nepředělám ani Německo, ani Ameriku, že je prostě potřeba se přizpůsobit,“ vysvětloval.

Nicméně se zároveň snaží přece jen přinést do nového působiště i vlastní tréninkové metody a podněty, včetně svého typického humoru. „Je pravda, že když jsem klukům prvně řekl něco v legraci, tak na mě koukali dost nechápavě, ale teď už poznají, kdy to myslím jako vtip,“ smál se.

S příchodem nové sezony ho nicméně v tomto směru čeká zcela určitě zase úplně nový ‚výcvik‘. Mužstvo se totiž oproti loňsku výrazně změní.

„Původně byl plán takový, že přijdou mladší kluci, kteří u nás zůstanou delší dobu, jenže mnozí z nich měli hned takové výsledky, že po nich sáhly kluby z jiných soutěží a univerzit,“ prozradil Kaňkovský. „A to je samozřejmě ta největší odměna, když víte, že je o kluky zájem,“ dodal.

Petr Kaňkovský ještě v dresu Dukly Jihlava.

Přestože už sedm let žije v cizině, v létě se pokaždé vrací aspoň na čas zpátky do České republiky. „První týden v srpnu pořádáme vždycky mezinárodní kemp v Klatovech. Přijedou kluci různých věkových skupin z různých míst světa. Je to velmi zajímavé pro všechny z nás,“ zmínil jednu ze svých aktivit. Letos navíc přidal i cestování po Evropě, aby propagoval program San Diego Sabers. „Vysvětloval jsem klukům, kteří uvažují o hokeji v USA, co to obnáší a co jim u nás můžeme nabídnout,“ hlásil Kaňkovský.

Kam přišel, tam uspěl

Mladí hokejisté v zámoří podle něj mají docela jiný pohled na svoji budoucnost než ti v Česku. „Tady všichni mluví jen o NHL, což je samozřejmě nereálné, kdežto kluci na západě spojují hokej se vzděláním. Oni vědí, že to není jen jedna cesta, ale dvě cesty vedle sebe.“

Ve své nové pozici by jednak měl pomáhat novým hráčům z Evropy s adaptací na Ameriku, jednak se zájemcům ze Států snaží díky svým kontaktům pomoct sehnat angažmá v Evropě.

„Jde především o kluky, kteří už odrostli juniorskému věku a vědí, že se nedostanou do těch nejlepších týmů za mořem. Proto by rádi zkusili některou z evropských soutěží. A já jim v tomhle směru vždycky rád pomůžu,“ ujišťoval.

V minulosti coby trenér nefungoval Kaňkovský pouze v Jihlavě či v Německu, ale působil například také v prvoligovém Havířově či Mladé Boleslavi. Středočechy dokonce dovedl jako hlavní trenér v dubnu 2008 až do extraligy. „Všude jsem byl rád. Bral jsem to pokaždé jako další šanci vyzkoušet a poznat něco a někoho nového,“ přesvědčoval.

Zároveň by se dalo říct, že kam Petr Kaňkovský přišel, tam uspěl. S Jihlavou získal mistrovský titul, se Zlínem se dostal do extraligového finále, se Znojmem byl u slavného postupu Orlů do nejvyšší domácí soutěže a radost z barážového úspěchu zažil i s už zmiňovanou Mladou Boleslaví.

Navíc je také mistrem světa v hokejbalu z roku 1998. Mimochodem před časem dostal pozvánku na setkání s bývalými spoluhráči z tehdejšího českého reprezentačního týmu, aby si připomněl dvacáté výročí od úspěšného šampionátu. „Bohužel jsem nemohl přijet, protože jsem byl mimo republiku, ale na tu dobu v národním týmu a v SK Jihlava vzpomínám hrozně rád,“ svěřil se.