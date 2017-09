3, 2, 1, pal! Klíma se vrátil, chce v Česku učit střelbu

„Chvilku budu žít v Česku. Jak dlouhá ta chvilka bude, nevím,“ tvrdil dvaapadesátiletý bývalý útočník, když sledoval extraligový duel litvínovské Vervy s Olomoucí. „Když dám stranou NHL, tak roky v Litvínově byly moje nejlepší v kariéře. Sranda, čeština, úplně jiné než v zámoří. Vždycky se mi tu líbilo.“

Ve žlutočerném trikotu dráhu startoval i končil, poslední zápis udělal v sezoně 2002/03: 41 zápasů = 19 bodů.

Do Kadaně, kde má stále dům, se každoročně vracel v létě, tedy v době nehokejové. „Teď jsem si koupil jednocestnou letenku a chci tady chvíli být. Získal jsem zpátky české občanství, což mě potěšilo,“ svěřil se muž, který emigroval, aby se dostal do slavné NHL. V ní si odkroutil 786 zápasů za pět klubů, s Edmonton Oilers dosáhl na zlatý grál.

Petr Klíma Nyní 52letý bývalý československý reprezentant vyhrál s Edmontonem Stanleyův pohár v sezoně 1989/90, v NHL působil i v Detroitu, Tampě, krátce v Los Angeles a Pittsburghu. Rodák z Kadaně hokejově vyrostl v Litvínově, dva československé tituly získal na vojně s Duklou Jihlava.

„Teď se potřebuju pořádně rozkoukat. Hokej je můj život, chodím na zápasy do Chomutova, protože to mám z Kadaně kousek, i do Prahy jezdím,“ přiblížil autor 313 gólů v NHL.

„Manažeřina mě neláká, spíš chodit na led a prodat schopnosti co se týče třeba střelby a techniky zakončení. Jezdit po oddílech, pomáhat dětem od 13 let. V tom věku už začínají vnímat úplně jinak,“ vykreslil svoji představu člen legendární lajny Rosol, Kameš, Klíma.

Za velkou louží založil hokejový klub, staral se o mládež od žáků až po osmnáctileté kluky. „Začali jsme s jedním týmem a každý rok jeden dva přidávali. Rodiče si všechno platili. Klub jsem dlouho vlastnil, ale nakonec jsem ho jednomu předal.“

Důvod? Aby viděl své syny, kteří povýšili mezi juniory. „Já trávil strašně času na ledě, ale chtěl jsem se na ně jezdit dívat do Kanady. Začínali dvě hodiny od Detroitu, já neměl vůbec čas, tak jsem z klubu musel odejít.“

Dvacetiletá dvojčata Kelly a Kevin svorně působí v Chicoutimi Saguenéens v quebecké juniorské lize. „Teď mají poslední juniorský rok, pak se uvidí, co dál. Už byli v kempu Edmontonu,“ prozradil padesátník řečený Kozel. „Bruslení a techniku zdědili po mě.“

Petr Klíma na zastávce v Litvínově

Klíma bydlel v Bostonu, pak šel zpátky do Detroitu. A teď žije na své původní adrese. „Říkal jsem si, že když kluci jsou pryč a dcera se vdala, vrátím se do Česka. Vždycky jsem po tom toužil,“ doznal.

Potkává staré známé, diskutuje o hokeji. „Nejvíc se vídám s Rosim, tedy s Petrem Rosolem, s Petrem Nedvědem, s Martinem Ručinským nebo s Vláďou Růžičkou,“ jmenoval trenéra Chomutova. „Byl jsem se za ním podívat na tréninku. Dal to zase skvěle dohromady, on je pan Trenér. A já, až budu připravený, se taky někde domluvím.“