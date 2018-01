Kodýtek si chtěl zatrénovat, ale po návratu z USA vyhlíží výstroj

„Jsou v ní i dárky, co jsem nakoupil domů, tak snad vše brzy dorazí,“ pousmál se 19letý Kodýtek.

Na šampionátu šikovný centr nastupoval ve čtvrté formaci, chodil i na oslabení. „Už na kempu před turnajem bylo jasné, že budu dělat tuhle černou práci. Doufám, že jsem ten úkol plnil dobře. I pár přihrávek jsem tam měl, na góly jsme ale měli jiné kluky,“ mínil mladík, který má domov ve vesničce Žďár na Horažďovicku. „Má asi sedmdesát lidí a drželi mi palce. Do Ameriky za mnou dorazili i taťka s bráchou, pořád jim chodily z domova esemesky. Za tu podporu jsem byl moc rád,“ děkoval Kodýtek.

Český výběr po dlouhých letech prolomil bariéru čtvrtfinále, když po penaltovém rozstřelu vyřadil Finy. Boj o medaile už výběru kouče Pešána nevyšel, přišly jasné porážky v semifinále s Kanadou (2:7) a v boji o 3. místo proti USA (3:9).

„Moc mě mrzí, že jsme na medaili nedosáhli. Ale když si vezmu celý turnaj, odvedli jsme dobrou práci. Porazili jsme Rusáky, což se dlouho nepovedlo, se štěstím jsme zvládli klíčový zápas s Finy,“ popisoval plzeňský forvard. „S Kanadou jsme pak vedli 1:0, byli nažhavení, ale ve druhé třetině nás zlomili. To samé se stalo s Američany. Dostali jsme dva góly při vlastní přesilovce, to nás nalomilo a už jsme neměli vůli s tím něco udělat, hlavy byly sklopené,“ přiznal.

Nejvíc Kodýtkovi zatrnulo hned v prvním utkání proti Rusku. Soupeř v závěru mocně dotahoval a za stavu 5:4 zamířil v poslední minutě na trestnou lavici. „Zůstala mi hokejka mezi dvěma soupeři, bylo z toho hákování. Na trestné lavici jsem pak měl strašné nervy, abych takovou blbostí nezkazil práci celého týmu. Naštěstí to dopadlo dobře.“

Těsně před šampionátem přišel o plzeňského parťáka Kvasničku, který z nominace na poslední chvíli vypadl. „Poslední dva roky jsme v nároďáku byli spolu, spali na jednom pokoji. Vím, co prožíval, a moc mě to mrzelo. Navíc si hned po návratu zlomil žebra, doufám, že se brzy dá do kupy,“ řekl Kodýtek.

Teď už doufá, že brzy zase dostane šanci v extralize. Zatím v téhle sezoně zvládl dvacet utkání, dva góly a jednu asistenci. Přidá brzy do statistik další zápis?