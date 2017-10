Hradec dál vládne derby. Zlomil je třetí gól, říká bývalý Pardubák Koukal

Hodně zvláštní pocit hrát své první derby ne za Pardubice, ale proti nim?

Neřekl bych, i když já nemám moc rád zápasy proti týmům, kde znám hodně lidí. Na druhou stranu v pardubickém týmu už není moc kluků, s kterými jsem hrál, takže žádná výraznější motivace v tom nebyla.

Pardubickou minulost se vám ale snažili připomenout jejich fanoušci. Nerozhodilo vás to?

Už jsem něco podobného slyšel v létě v Hradci na Mountfield Cupu, takže nic nového. Možná něco ostřejšího přijde v Pardubicích, ale to k tomu patří, hrajeme to pro fanoušky, tak ať se baví.

Vy jste ty své ale hlavně pobavili výborným výkonem...

Věděl jsem, že na derby chodí hodně lidí. Bylo vyprodáno a i kvůli tomu jsem rád, že to dneska šlo Jardovi Bednářovi, dal dva krásné góly.

Průběh zápasu vypadal jednoznačně, bylo to tak i na ledě?

Zpočátku ne. Pardubice začaly velmi dobře, snažily se držet puk, dostaly se i do nějakých šancí. Nám ale pomohl první gól nám na konci úvodní třetiny. Předvedl se také brankář Patrik Rybár, protože když se do něčeho Pardubice dostaly, tak to chytil.

Vám vyšel výborně začátek druhé třetiny, v němž jste dali tři góly. Rozhodující část zápasu?

Určitě ano a myslím si, že hlavně třetí gól je zlomil. Gólmanovi ta střela trochu lacině propadla, nás to uklidnilo a je srazilo.

Šlo o první zápas sezony, v němž jste konečně vstřelili v základní části víc než tři góly. Satisfakce, že to bylo v derby?

Já jsem hlavně rád, že když přišlo tolik lidí, tak nám to tam napadalo a do poslední minuty to nebylo jen o gól. Kulisa pak vypadá jinak, když se vede, než když se prohrává, navíc takhle o víc gólů.

Máte za sebou první čtvrtiny základní části, co jí říkáte?

Že jsme ji nezačali dobře. Naštěstí máme zkušený tým, s trenéry jsme to rozebrali a teď už hrajeme slušně.