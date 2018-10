Koukalův zkrat: Byl jsem v panice, abych neměl urvané koleno

„Mrzí to hodně, ale je to hokej, musí se to dohrát do konce,“ řekl hradecký kapitán po zápase, v němž Hradec mohl Spartu sesadit z první příčky tabulky.

Rozhodlo se po vašem vyloučení. Co se vlastně stalo?

Srazili jsme se se sparťanem před brankou a spadli na led. Chtěl jsem jet za branku pro puk, ale on mě chytil za nohu. Navíc někdo od nás tam přepadl přes nás dva a mně se úplně vyvrátila noha, luplo mně v ní. V tu chvíli jsem moc nekontroloval a přetáhl jsem ho, aby mě pustil. Byl jsem trochu v panice, abych neměl urvané koleno, neměl jsem v úmyslu ho nějak zranit. Snad je v klidu a prý v pořádku.

Nebylo to trochu přehnaná reakce?

Chtěl jsem jen, aby mě pustil. V emocích a v panice jsem asi trochu byl, ale nevím, jestli jsem mu měl říct, ať mě pustí. Asi by to neslyšel.

Myslíte, že trest, který jste dostal, je spravedlivý?

To ať posoudí jiní.

Prohráli jste v pátek derby i teď zápas se Spartou, hodně velké zklamání?

Určitě, navíc dnes to bylo výborně rozehrané. Myslím si ale, že kromě slabší chvíle v pátek jsme nebyli slabší. Sparta pochopitelně začala víc riskovat, když prohrávala, ale dalo se to zvládnout.

Hodně důležitý byl asi gól, kterým Sparta na začátku poslední třetiny snížila na 1:2. Dalo se mu zabránit?

Těžko říct. Byl jsem při něm na ledě. Přišla rychlá střela, odražený puk, pak nahrávka a gól. Nevím, kde jsme tam udělali chybu, koukneme se na video.

Přitom jste ale mohli Spartu několikrát při vašem vedení srazit do kolen. Proč to nevyšlo?

Protože to teď nelepí. Vedli jsme 2:1, měli dvě přesilovky, ale nedokázali jsme puk do branky protlačit. Naopak Sparta tu svoji střelou od modré využije. Mohli jsme ale odskočit už ve druhé třetině na 3:0.