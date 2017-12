Koukal bojuje o olympiádu: Rád jedu, další šance nebude

Naopak, útočník hradeckého Mountifieldu Petr Koukal před sebou má další porci zápasů, po více než dvou letech ho čeká návrat do české reprezentace a start na Channel One Cupu.

Na sraz české reprezentace odjel pětatřicetiletý útočník s tím, že místo odpočinku, kterého si budou nyní užívat jeho hradečtí spoluhráči, se pokusí přiblížit nominaci na olympijské hry, které se už nezadržitelně blíží.

„Jsem rád, že jedu a zkusím se o olympiádu poprat, protože další šance už nebude,“ uvedl zkušený útočník. Na pondělní sraz do Prahy se vydal jen den poté, kdy Mountfield v zápase dvou nejlepších týmů extraligy potvrdil výbornou formu.

Není škoda, že po tak úspěšném období a zvlášť takové výhře nad lídrem je v extralize pauza?

Já si myslím, že není. Tým snad bude šlapat i po ní.

Hodně jste se na ni těšili? Hlavně kvůli tomu, že jste v posledních týdnech měli hodně náročný program.

Kluci si samozřejmě na rozdíl ode mě odfrknou, ale jinak to neřešíme, soutěž je tak rozlosovaná. Když se vyhrává, tak to může být na škodu, ale jinak alespoň kdo má nějaké menší zranění, tak se dá dokupy.

Vás místo odpočinku čeká další záběr, čekal jste, že přijde šance se před olympiádou v reprezentaci ukázat?

V srpnu jsem dostal nějaké papíry, z nichž vyplynulo, že jsem v nějakém širším výběru a člověk tak věděl, že je v nějakém hledáčku. Tomu, že teď jedu, nahrává i to, že mužstvo šlape.

Ukázali jste to i teď proti Plzni, vedoucí tým tabulky jste deklasovali 6:0. Jak jste si takový zápas užil?

Musím říct, že to bylo výborné utkání a rozhodně jsme ho odehráli dobře. Navíc Plzeň se snaží hrát do útoku, takže to muselo vypadat dobře a vše je umocněno tím výsledkem. Podle mě to byl náš nejlepší výkon v sezoně. Plzeň jsme přejeli výrazným rozdílem a nepustili je skoro do ničeho. Chtěl bych pochválit všechny kluky za skvělý zápas.

Plzeň sice začala velmi aktivně, ale velmi brzy jste dali gól vy a pak už jste jí nedovolili hrát ofenzivní hokej, na kterém se jejich hra zakládá. Souhlasíte?

Nám všechno klapalo. Do vedení jsme se dostali celkem brzy a ještě jsme měli dva nebo tři samostatné nájezdy. Do prvního gólu to sice nebyl tak otevřený hokej, ale od něj se to zlomilo. A s každým dalším oni odcházeli, naopak nám to lepilo a už jsme je do ničeho nepustili.

Pojede se teď na sraz národního týmu lépe?

Dobře by se mi jelo, i kdybychom vyhráli jen 1:0.

Jste zvědavý, jak se hokej na mezinárodní scéně změnil od chvíle, kdy jste v reprezentaci hrál naposledy?

Zase tak dlouho jsem tam nechyběl, aby se nějak radikálně změnil. Bude to samozřejmě fofr, ale to už je pomalu každé utkání v extralize a už i v přípravě mají zápasy grády. Bude to ještě rychlejší než proti Plzni, přestože to byl pěkný hokej.