Brankář Kváča: Na kempu v Coloradu jsem si sáhl na dno

Ten měl volna ještě méně, i když si „odskočil“ na týden do Ameriky. Do Colorada ale nejel na dovolenou, makal tam v přípravném kempu.

„Evropští hráči tam měli sraz o den dříve, abychom se aklimatizovali a porozhlédli se po okolí. Potom jsme měli seznamovací mítink a večeři a další den už začal plný režim. Začali jsme testy u doktorů a potom postupně přešli na fyzické a zátěžové testy. Další den jsme už začali brát tréninkové jednotky jednu po druhé,“ vzpomíná brankářská jednička Motoru z minulé sezony.

Den začal téměř dvěma hodinami na ledě, následovala hodina v posilovně a u nutričního kouče, odpoledne pak pokračoval další trénink na ledě.

„Takhle to bylo asi tři dny. Potom byl na zkoušku spinning na natrénování kondičky. Musím říct, že jsem si při tom sáhl na dno. Následoval zápas tři na tři a různé akce na rozloučení. Golf, trénink s hasiči a podobně. Jenže já už jsem poslední dva dny trénoval pod práškama a poslední den, co byl právě ten golf a hasiči, jsem proležel v posteli. Byl to i tak velice zábavný kemp, užil jsem si ho, ale oproti minulému roku byl náročnější, byla to makačka,“ doplňuje Petr Kváča.

Výsledky amerických testů měl jihočeský brankář daleko lepší než v minulém roce. To ho Colorado Avalanche draftovalo ve čtvrtém kole na 114. místě.

„Na ledě jsem se tentokrát cítil fantasticky, to mě potěšilo. Letošní kemp mi ukázal spoustu maličkostí, co rozhodují o tom, aby byl gólman o dost rychlejší a úspěšnější na ledě. Mám hodně poznatků a už se těším na to, až je se Standou Hrubcem (trenér brankářů) a Honzou (druhý brankář Motoru Jan Strmeň) probereme na trénincích,“ míní Kváča

Do Colorada letěl spolu s útočníkem Martinem Kautem a brankářem Pavlem Francouzem. Kaut s Avalanche podepsal nedávno tříletý kontrakt a Francouz zase smlouvu na jeden rok. Pro druhého českého brankáře tak už asi nejspíše v týmu pro následující sezonu nezbude místo. „Abych řekl pravdu, to, že Pavel už má smlouvu, mě spíš nakoplo, abych se snažil co nejvíc, a třeba se tam s ním jednou potkal,“ říká dvacetiletý hokejista, který poletí do USA ještě jednou.

Šéfové Colorada ho chtějí vidět v září na nováčkovském kempu. Jinak se Petr Kváča normálně chystá na další sezonu v první lize. „Těším se asi jako každý hráč, až nám začne zase ten hokejový koloběh, zápasy a tréninky. Těším se také na spolupráci s Honzou a se Standou, doufám, že si tenhle rok opravdu užijeme a odvedeme práci na sto deset procent,“ věří Petr Kváča.