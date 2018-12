Kváčův perný víkend, za České Budějovice vychytal nulu

Zažil divoký hokejový víkend. V pátek večer v Třinci kryl záda Šimonu Hrubcovi při výhře Ocelářů 4:1 nad Chomutovem v extralize. V sobotu sedl do auta a vyrazil směr Jihlava, kde naskočil po více než měsíci do branky mateřského Motoru, a v první lize vychytal vítězství 2:0.

A hned po zápase ho asistent trenéra odvezl do Mladé Boleslavi, kde v neděli Třinec zvítězil 4:1. Po utkání si 19letého brankáře Petra Kváču vyzvedla rodina, která poblíž bydlí, aby chvíli pobyl doma. Ale pak už měl v plánu vyrazit zase na cesty.

Kam? To v neděli odpoledne ještě nevěděl. „Jak mám různé střídavé starty, tak nevím, kde si mě trenéři vyžádají,“ krčil rameny Petr Kváča. „Je pravda, že toho cestování je dost, ale jsem za to všechno rád. To, že chytám i nejvyšší soutěž, mě posouvá dopředu. Cítím to na sobě,“ popisoval brankář, který už tři sezony v řadě chytal za Motor mezi dospělými.

Letos za něj naskočil do osmi zápasů. A pak po něm sáhl Třinec, který chtěl posílit svůj brankářský post. Původně měsíční hostování klub prodloužil do poloviny ledna s tím, že když budou Jihočeši potřebovat, mladý brankář za ně půjde chytat.

A v Jihlavě ta situace nastala. A Kváča vychytal svou druhou nulu v tomto ročníku. „Každá potěší. Ale je to zásluha celého týmu. Kluci hodně střel zblokovali, a když už něco bylo, na všechno jsem viděl,“ pochvaloval si s tím, že ze zápasu měl dobrý pocit. „Šel jsem do brány s vědomím, že se musí vyhrát. Nic jiného jsem si nepřipouštěl a nechal jsem tam maximum. Kluci bránili fantasticky a jako tým jsme si šli společně pro vítězství,“ uvedl Kváča.



Ten v důležitém utkání na ledě lídra tabulky zachytil všech 26 střel domácího celku. „Nejvíc šancí měl soupeř asi v přesilových hrách a pak tam bylo pár přečíslení. Zapotil jsem se hlavně v první třetině,“ připomněl Kváča, že poměr střel po první části byl 14:12 ve prospěch domácích. Nejdříve hrozili domácí, ale ve druhé části úvodní třetiny zazlobili i hosté. „Ani jeden tým ale přesilovky neproměnil, a tak rozhodl náš první gól,“ dodal Kváča.

Ve 29. minutě dostal Karabáček puk mezi kruhy a s jistotou zakončil. Když ve třetí části hry Babka po individuální akci zvýšil, už si Motor dokráčel pro vítězství. A jako první tým od 10. října dokázal Duklu na jejím ledě porazit.

Jihočeši dokázali vyhrát už potřetí v řadě a zdá se, že pomalu zapomínají na krizi, která na ně v průběhu listopadu padla. Tu Kváča sledoval na dálku z extraligového Třince. „Byl jsem v podstatě v každodenním kontaktu s trenérem Standou Hrubcem i se Strmym (brankář Jan Strmeň), takže jsem to sledoval a vnímal. Tohle je prostě sport. Člověk tu situaci musí přijmout s pokorou, makat a věřit, že se to otočí,“ vysvětloval Petr Kváča.

Tomu zatím jeho třinecké angažmá vychází. Naskočil do dvou zápasů a oba tým vyhrál. Nad Kometou 4:3 v prodloužení a nad Pardubicemi 3:1. „Beru to velmi pozitivně. Je to trošku jiná úroveň než první liga. Spoustu věcí jsem se naučil. Jak prací na sobě, tak pozorováním Šimona Hrubce a dalších lidí, co jsou kolem hokeje. Všem naslouchám a snažím se pochytit co nejvíc věcí,“ přidává Kváča.

V Třinci bude moci naslouchat až do poloviny ledna.