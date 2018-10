Občas bych v bráně potřeboval termosku s čajem, směje se Kváča

„Petra sleduji delší dobu a myslím si, že patří k našim nejtalentovanějším gólmanům v Čechách. Je to perspektivní kluk, měl jsem o něj zájem už v létě,“ řekl o něm reprezentační i litvínovský trenér brankářů Zdeněk Orct.

Po téměř dvou týdnech se 21letý brankář českobudějovického Motoru Petr Kváča znovu objevil ve své domácí brance. A návrat to byl vítězný. Kváča v domácím utkání pomohl v pondělí porazit Jihlavu 4:1.

Nad týmem z Vysočiny jste zvítězili po dlouhé sérii deseti proher. Spadl vám kámen ze srdce?

Na tu sérii jsme se opravdu vůbec nedívali. Máme si při zápase na ledě plnit svoje úkoly, a jestli je proti nám Jihlava, nebo někdo jiný, je jedno. Nás to netížilo, zápas jsme odmakali dobře. Až v šatně nám řekli, že série proher skončila.

První třetinu jste však neměli dobrou. Ve zbytku zápasu se pak ale zdálo, že na led naskočil jiný tým.

Trochu bojujeme s nástupy do začátků zápasů. Možná v tom roli hrálo i to, že jsme v sobotu měli volno. Ke konci první třetiny jsme se ale rozjeli a plnili jsme ty úkoly, které máme. I po první třetině jsme si k tomu v kabině něco řekli, protože tam bylo z naší strany dost chyb, ztráceli jsme puky a podobně. Z toho pak těží každý soupeř a my se takově věci musíme ještě odnaučit. Hlavní je, že jsme se nakonec zvedli.

Jihlavě, dalšímu adeptovi na baráž, start soutěže nevyšel. Jak jste viděl její hru proti Budějovicím?

Nechce se mi hodnotit jiné týmy, naše soupeře. Musíme se soustředit na svou práci, na náš tým a na to, abychom odstraňovali ty maličkosti, které nás trápí. A já obzvláště bych se měl starat jen o to, co se děje od červené čáry po naši brankovou.

Vám osobně se v pondělí chytalo dobře?

Bylo to horší. Většinu zápasu jsem tam jen stál, občas bych místo pití potřeboval mít na bráně termosku s čajem (směje se). Pak mě ale strhla celková atmosféra na stadionu a kluci mi také pomáhali.

Například hodně padali do střel.

Přesně tak. Všechny musím pochválit za super výkon dozadu, od toho se celá naše hra odrážela.

Jak se dostáváte do varu? Viděl jsem, že při přerušení si třeba děláte své cviky a podobně. A dál?

Musím si udržet teplotu, protože se mi už párkrát stalo, že jsem vychladl. Pak na vás z ničeho nic jedou dva na jednoho a vy to musíte mít. Proto se pořád snažím hýbat, také si hodně povídám anebo si jen tak pro sebe zápasy komentuju. Musím říci, že mi to pomáhá. Tím, jak náš trenér vyžaduje aktivní styl hokeje, tak se mnohdy může stát, že za třetinu nebudeme mít v bráně ani jeden zákrok, a proto je dobré myslet na zadní vrátka a pořád být ve střehu.

Vraťme se ještě k vaší výpomoci extraligovému Litvínovu. Byl to pro vás velký skok oproti první lize?

Obě dvě soutěže jsou fakt jiné. Ne že bychom neměli v první lize kvalitní hráče, ale extraliga jich má daleko víc. A navíc ti kluci tam mají hodně zkušeností, takže například přihrávky v extralize jsou prudší a přesnější než u nás. Sice v rychlosti bruslení není takový rozdíl, ale v rychlosti nahrávek, čtení hry a podobně už ano. I když jsem odchytal jen jeden zápas v Liberci (Litvínov tam prohrál 0:5), v extralize jsem si to užil. Teď spolu s panem Hrubcem i panem Orctem pořád ladíme detaily.

V Motoru máte od začátku sezony náročnou přípravu. Co vám dala do tréninků i zápasů s Litvínovem?

Myslím si, že kondičně bychom na extraligu stačili v Motoru všichni. Protože my tady neustále tvrdě trénujeme a za to jsem rád. Jenže extraligu rozhoduje dodržování systému a právě to lepší čtení hry. V Liberci se mi třeba při zápase nestávalo, že bych měl delší dobu bez zákroku.

A to vám víc vyhovuje.

Každý gólman je radši, když je pořád trochu v permanenci a sem tam si udělá třeba nějaký rozklek. V bráně jsme od toho, abychom puk zastavili před čárou, a nikdo se vás nebude ptát, jestli máte jeden, nebo třicet zákroků za třetinu. Je to jedno.

Trenéři celkem pravidelně v bráně střídají vás a vašeho kolegu Jana Strmeně. Vyhovuje vám to?

Stoprocentně. Jsem rád za to, že Honza k nám přišel, protože hned od začátku jsme si spolu opravdu sedli. Bydlíme spolu, trávíme společně spoustu času i mimo led a zatím nám to tak vyhovuje. Za to jsem rád a myslím si, že to také přenáší pohodu na zbytek týmu. Kluci ví, že my vzadu jsme oba dva v klidu a nijak se spolu nehádáme, takže se na nás dá opravdu spolehnout.

Máte za sebou odehranou první čtvrtinu základní části. Jste první v tabulce, máte 38 bodů. Jaké je vaše hodnocení?

Já to nijak nehodnotím, to si můžeme sednout až po základní části a podívat se na to. Vůbec nevnímám, že máme za sebou první čtvrtinu, protože jsem měl teď na podzim hodně rozlítaný program. Koukám vždycky na náš další zápas, nic jiného pro mě neexistuje. A vždycky, když se ráno probudím, tak už myslím zase na následující utkání.

Neříkejte mi, že se nedíváte po zápase na internet, jak si na tom Motor stojí?

Ne, absolutně mě to nezajímá. Máme před sebou svůj cíl, tomu se musíme podřídit a tabulka teď není důležitá.