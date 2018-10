Mrázek opět slyší chválu, další čeští brankáři na svou šanci čekají

V brankovišti Caroliny se šestadvacetiletý Čech po rozpačitém úvodu pokouší vyvracet odhady expertů. A polehoučku se to daří. Alespoň dle chvály, která poslední zápasy putuje k Mrázkovým betonům.

„Je na něj spoleh,“ pronesl nedávno Jordan Staal. V úterý se ke zkušenému centrovi připojil i hlavní kouč Hurricanes Rod Brind’Amour: „Potěšilo mě, jak si Petr poradil. Byl to pro něj speciální zápas.“

Mrázek přispěl 20 zákroky k výhře 3:1 nad trápícím se Detroitem, v jehož dresu si za šest sezon připsal 166 startů. Plusové body nahnal i o víkendu, kdy poslal do Vítkovic 25 výstrojí brankářským nadějím.

I on platil při počátcích v NHL za opěvovaný talent, ale trvalou pozici jedničky u Red Wings nezískal. Naopak začal stagnovat a přes zastávku ve Philadelpii má nyní v Carolině dokázat, že patří k hokejové špičce. Při zranění konkurenta Darlinga se točí v brankovišti on a veterán McElhinney. Mrázek odchytal pět mačů a jeho úspěšnost zákroků se nepřehoupla přes 90 procent. Omlazená Carolina patří k předním celkům Východní konference.

Společně s Davidem Rittichem jsou jediní zástupci české gólmanské školy, kteří zasáhli do aktuální sezony NHL. Michal Neuvirth je zraněný a další adepti včetně reprezentanta Pavla Francouze vyčkávají na farmě. „U něj je jen otázka času, kdy se dostane v Coloradu do NHL,“ tvrdí krajan Rittich. „Pavlovi se daří, navíc je to velice inteligentní člověk a ví, co má dělat.“