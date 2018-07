Restart pro Mrázka. Chci zabojovat o post jedničky, hlásí český gólman

Uplynulý ročník završil klesající tendenci výkonů českého gólmana. V únoru byl před uzávěrkou přestupů vytrejdován po šesti letech z Detroitu, ani na krátké štaci ve Philadelphii se však s velkou fazonou nepotkal.

Proto přijal výzvu na restart kariéry v NHL. „Je to přesně to, co jsem hledal. Dostanu šanci se předvést, což pro mě bylo na prvním místě. Proto jsem na nabídku Caroliny kývl,“ povídal v telefonickém rozhovoru pro klubový web.

„Je to stále mladý brankář, který má hodně co ukázat a chce to ukázat,“ hecoval akvizici generální manažer týmu Don Waddell v rozhovoru pro News & Observer.

26letý brankář podepsal s Hurricanes smlouvu na jeden rok, během něhož si přijde na 1,5 milionu dolarů (oproti čtyřem z minulé sezony). Neprahnul po delším kontraktu? „Hraje se mi lépe pod tlakem, sedí mi to. Když jsem to probíral s rodinou i agentem, byla to první věc, kterou jsem jim sdělil - že chci smlouvu jen na jednu sezonu,“ popisoval priority Mrázek.

O motivaci tak má slušně postaráno. Jeho „sokem“ v brankovišti bude o tři roky starší Scott Darling, i když takové označení je v tomto případě možná přehnané.

„Budeme se navzájem tlačit k lepším výkonům, na ledě i mimo něj. Můžeme být pro Carolinu slušným brankářským tandemem, který se o čas v brance rozdělí,“ evokoval spíše přátelský pracovní vztah Mrázek.

S Darlingem se potkával už na farmě v AHL, pár slov stačili prohodit i v sezonách mezi elitou. „Krátce po přestupu mi napsal, řešili jsme Raleigh (domovské město Hurricanes), kde bych se tam měl porozhlédnout po bydlení a tak,“ líčil vítkovický odchovanec.

Chci Nečasovi usnadnit začátek, slibuje Mrázek

Carolina vsadila na amerického brankáře už loni, kdy měl převzít žezlo jedničky po klubové stálici Camu Wardovi. Darling ovšem očekávání nenaplnil, a po Wardově odchodu do Chicaga má v týmu nového vyzyvatele.

„Ať už to bude Petr, nebo „Darls“, doufám, že jeden z nich se stane lídrem týmu,“ prohlásil trenér a klubová legenda Rod Brind’Amour. Rád by, aby dal Mrázek vzpomenout na svou světlou éru. „Gólmani to mají těžké, jednou jsou vzýváni jako bohové a zanedlouho je zatracují. Ale v Petrovi něco je a my to z něj chceme znovu dostat.“

Mrázka přilákala na jihovýchod Spojených států i slibná obrana Caroliny. Jaccob Slavin, Brett Pesce nebo čerstvá posila Dougie Hamilton tvoří silné defenziní jádro týmu.

„Těším se na ně, navíc souhra s nimi bude o to snazší, že na ni budeme mít v přípravě spoustu času,“ vyhlížel nové parťáky český brankář. Jaký to kontrast s Philadelphií, kde se v únoru musel bleskově hlásit po přestupu z Detroitu. „Musíte si na nové beky zvyknout. Jak komunikují, jak rozehrávají a tak dále.“

Hurricanes, šampioni z roku 2006, se už devět sezon v řadě nepodívali do vyřazovacích bojů. Vedení se snaží smělou přestavbou vydat impuls k vítězným zítřkům a zároveň dát prostor mladým. Jedním z nich je i český útočník Martin Nečas, který by měl v následujícím ročníku natrvalo prorazit do NHL.

„S Martinem jsem zatím nemluvil, ale to ještě doženeme. Je vždycky pěkné mít v týmu Čecha nebo Slováka,“ pochvaloval si Mrázek. „A samozřejmě jsem připravený kdykoli mu pomoct. Když jsem přišel poprvé do Detroitu, Jakub Kindl a Jiří Hudler mi to hodně usnadnili. Stejně tak chci ulehčit začátek i já Martinovi.“