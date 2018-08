Mentalita je v Carolině nastavená správně, libuje si brankář Mrázek

Nyní si může český gólman vše naplánovat. Ostatně v den rozhovoru zrovna prohlížel se svou přítelkyní, nadějnou beachvolejbalistkou Sárou Olivovou, inzeráty s byty v Raleighu.

Právě tam hraje domácí zápasy Carolina Hurricanes. Jeho nový klub a třetí štace v NHL.

Už tedy máte vybraný váš nový domov?

Máme se Sárou vyhlédnutý jeden byt s bazénem a posilovnou ve čtvrti, kde jsou všechny obchody a další služby. Vypadá to pěkně, asi to vezmeme. Jsme rozhodnutí, ale čekáme na potvrzení od druhé strany.

Raleigh jste mnohokrát navštívil jako soupeř. Jaký je?

Město je maličké a pěkné. S klukama jsme se vždycky těšili, když jsme tam jeli hrát. Je tam teplo. Tepleji než v Detroitu.

Nebudete mít náhodou českého podnájemníka?

Když bude Martin (Nečas) potřebovat, ze začátku by klidně u nás mohl zůstat. Se Sárou bychom se o něj dobře postarali.

Vezmete si Nečase coby nováčka v NHL pod svá křídla?

Určitě. Martin je mladší než já, bude tam poprvé nastálo, takže pokud bude potřebovat, se vším mu pomůžu. Když jsem přijel do Detroitu, to samé pro mě udělali Jirka Hudler s Kubou Kindlem. Moc mi tehdy pomohli.

1,5 milionu dolarů dostane Petr Mrázek v Carolině za roční smlouvu, kterou podepsal.

S čím by mohl v NHL zápolit?

Martin má velkou výhodu v tom, že dospělý hokej hraje už pár sezon. Ví, co to vyžaduje. Myslím si, že by žádný větší problém mít neměl. Jsem přesvědčený, že už teď do NHL prorazí. Bude v pohodě. Je to fajn kluk a těším se na něj.

A co rozhodlo, že jste vy zamířil právě do Caroliny?

Jednoznačně sportovní hledisko. Přesně takovou nabídku jsem hledal. Mám šanci se během jednoho roku ukázat, zabojovat o post jedničky. Chci tu výzvu využít naplno, odchytat co nejvíce zápasů. Pod tlakem chytám nejradši.

Byli ve hře ještě nějací další zájemci?

Ne, Carolina se ozvala jako první. A díky tomu, že mi její podmínky naprosto vyhovovaly, už jsem vůbec nic jiného neřešil a podepsal jsem.

Poprvé jste byl volným hráčem a mohl si své další působiště vybírat. Jak jste to prožíval?

Abych řekl pravdu, tak jsem ani nebyl moc nervózní. Ještě předtím, než se otevřel 1. července hráčský trh, jsem měl indicie, že Carolina bude mít zájem. Byl jsem docela v klidu a čekal jsem, až mi můj agent zavolá.

Carolina má nového vlastníka, spoustu talentů, ambice. Oslovilo vás i to?

Ano, v klubu je cítit, že chtějí vyhrávat. Přišel nový majitel, obměnilo se vedení. Mentalita je tam nastavená správně a já se na to moc těším. Věřím, že budeme všichni spokojení.

Jaký je váš ideální scénář pro novou sezonu?

Víte, moc rád bych se ukázal v co nejlepším světle a zůstal v Carolině. Ten tým je na dobré cestě hrát o ty nejvyšší příčky, a to se mi hodně líbí.

Co vás osobně žene kupředu? Kde berete motivaci?

Mým snem bylo vždy chytat v NHL, a když už jsem se tam dostal, rád bych se tam co nejdéle udržel. Diváci, atmosféra, kvalita zápasů, to vše mě tlačí k lepším výkonům a dělá lepším brankářem. Kvůli NHL chci chytat co nejlépe a vyhrávat zápasy.

Vaším soupeřem o post jedničky v Carolině bude Scott Darling. Co o něm víte?

Potkával jsem ho v AHL, kde jsme chytali proti sobě. Je to výborný kluk do kabiny. Prosadil se v Chicagu. Vyhrál tam Stanley Cup, ví, jak se vítězí. Jsem rád, že tam se mnou bude gólman, kterého už trochu znám. Když jsem podepsal, hned mi poslal esemesku, dělali jsme si legrácky. Na náš souboj se těším.

3. tým NHL má Mrázka v sestavě. V Detroitu odchytal 176 zápasů, za Philadelphii 18.

Začíná srpen. Nechybí vám už hokej?

Už docela ano. Už se těším, až půjdu na led s novými spoluhráči a zatrénujeme si. Každopádně vím, že letní příprava je strašně důležitá. Ještě na sobě musím makat.

Jak bude vypadat váš program odteď až do odletu na předsezonní kemp do Caroliny?

Právě teď, na začátku srpna, jdu poprvé na led. Letní přípravě se věnuji od pondělí do pátku, víkendy si nechávám volné. Rád bych ještě navštívil pár turnajů v beachvolejbale, kde bude hrát Sára. A taky si chci ještě párkrát zajít na golf.

Jaký máte handicap? A dal jste podobně jako Connor McDavid už hole-in-one?

Mám handicap dvacet, jedenadvacet. Hole-in-one jsem zatím nedal, stále čekám. (smích)