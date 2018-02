Ztráta důvěry a rychlá záplata. Mrázek míří do bojů o Stanley Cup

Ten českého brankáře nechtěl v létě znovu podepsat, zároveň ho nehodlal ztratit zadarmo, tak získal alespoň volby v draftu při výměně s Philadelphií. Jak vysoká kola, to už záleží pouze na výkonech 26letého brankáře.

Mrázek putuje do Philadelphie za výběr ve čtvrtém kole draftu 2018 a třetím (podmíněném) kole 2019, Detroit bude navíc stále platit půlku výplaty.

Pokud ale Mrázek do konce základní části vyhraje pět zápasů a Flyers se dostanou do play-off, ze čtvrtého kola draftu 2018 se stane kolo třetí.

A tento výběr se může posunout až na druhé kolo, pakliže se tým Jakuba Voráčka dostane do finále Východní konference a Mrázek v play-off vychytá šest vítězství.

Třetí kolo draftu 2019 Detroit obdrží, pokud český gólman s Philadelphií po sezoně podepíše smlouvu.

Oba týmy měly racionální důvody, proč výměnu uskutečnit.

Důvody Philadelphia Flyers: Mrázek se poslední měsíce opět výkonnostně vyhoupl. A právě ve Philadelphii si zlepšení všimli. „Hrál extrémně dobře. Během své kariéry ukázal, že může být opravdu rozdílovým hráčem,“ chválí jej manažer Flyers Ron Hextall.

Ale proč zrovna on? Hextall na to měl jednoduchou odpověď. „Byl k dispozici.“

Tahle odpověď v sobě ukrývá možná více, než se na první pohled zdá. V Detroitu přestali věřit, že se z Mrázka může stát gólman číslo jedna. A Flyers potřebovali při zranění Michala Neuvirtha a Briana Elliota (oba budou chybět až šest týdnů) prověřeného borce do poslední fáze bojů o play-off.

Jejich náhradník Alex Lyon jím zatím není. „Pro tak nezkušeného hráče by to byla strašlivá zkušenost. Příchod Mrázka je pro naše hráče vzkazem, odměnou, že v sezoně odvedli opravdu dobrou práci. Nepřišlo mi fér, abych je připravil o možnost podívat se do play-off,“ vysvětluje manažer.

„A Detroit dostane slušný balíček, pokud budeme úspěšní,“ míní dále.

Neuvirth i Elliot však mají smlouvu podepsanou i na příští rok, tudíž je opravdu ve hvězdách, kdo z trojice brankářů ve Philadelphii zůstane.

Důvody Detroit Red Wings: „Chceme vyhrávat,“ hlásá manažer Holland. Plánuje udělat přestavbu celé organizace od nejnižších soutěží, jak potvrdil na tiskové konferenci.

„Nemíříme na příští sezonu. Ale až na ty další. NHL je liga o draftech, takže jich chci získat co nejvíce, abychom se za tři čtyři roky probudili a já viděl, jak nyní draftovaní hráči hrají v prvním týmu a bojují o Pohár. Chceme získat budoucnost.“

A srovnání dává k týmu okolo Nicklase Lidströma.

„Petra jsme před dvěma lety museli podepsat za čtyři miliony dolarů ročně, abychom se vyhnuli arbitráži. V létě bychom na něj ztratili práva, nebyl jsem si jistý, co se stane. Nemám křišťálovou kouli a nemůžu číst budoucnost,“ vysvětluje Holland, proč Mrázka poslal raději nyní, kdy na oplátku alespoň něco získal.

Holland prostě nebyl ochotný nabídnout v létě Mrázkovi stejné nebo větší peníze. Ztratil v něj důvěru.

Petr Mrázek v dresu Philadelphie během rozbruslení

A Detroit čeká další prodej hráčů, Holland potvrdil, že je otevřený obchodům. „Kolečka se točí.“ Na řadě je nejspíše obránce Mike Green.

Petr Mrázek má přes všechny pádné obavy jedno jisté. Tým bude stát na jeho výkonech, on může svou lapačkou dovést Flyers do play-off a tam udělat úspěch. Splnilo se mu přání. Je jedničkou týmu NHL a bude bojovat o to nejcennější - Stanley Cup.

Jen to nesmí pokazit. V létě jej čeká perné vyjednávání o nové smlouvě.