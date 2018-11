Porazil konkurenta, vyrostl mu další. Mrázek ale důvěru Caroliny má

Informaci o umístění Darlinga na listinu volných hráčů přinesl ve čtvrtek prezident a generální manažer klubu Don Waddell.



Lepší výkony jednoduše předváděli jak Mrázek, tak i 35letý Curtis McElhinney. Toho si Carolina stáhla 2. října z listiny volných hráčů. „Darling je momentálně až třetím brankářem, jednoduše nedává smysl, abychom je drželi všechny,“ vysvětlil Waddel. „Mrázek i McElhinney si zaslouží být tady, od Darlinga chceme, aby chytal v Charlotte.“

Zleva Darling, McElhinney a Mrázek

Nechtějí se gólmana s kontraktem za 4,15 milionu ročně na další dvě sezony zbavit úplně. Rádi by, aby se na farmě udržoval v zátěži, kdyby se opět někdo zranil.



„Ždímali jsme všechny gólmany, co to šlo. Abychom byli féroví. Ale se třemi gólmany se těžko trénuje,“ dodal trenér Rod Brind’Amour. „Není to lehké, jde o byznys. A byznys děláme, abychom vyhráli. Jasně, jsou podepsané smlouvy, ale když přijde na prohry a vítězství, nemůžete je nacenit dolarem.“

Nečekaný kanadský přírůstek do klubové rodiny za devět zápasů téměř ohromil. V Torontu nechtěný McElhinney pochytal 93 procent střel, sedmkrát slavil vítězství a počet obdržených branek na utkání stlačil téměř na dvě. Naposledy proti Montrealu pochytal 48 střel! „Zápasy mi teď vychází skvěle, cítím se dobře,“ neskrývá McElhinney.

Důvěru má u vedení i český brankář Mrázek, i když chytal naposledy 3. listopadu. Celý zbytek měsíce se dostával ze zranění. „Byl mimo trochu déle. Začínáme mu dávat tvrdé tréninkové jednotky,“ nechal se slyšet Brind’Amour minulý týden.

Mrázek tak před sebou má další těžký úkol. Darlinga dokázal výkony převýšit, dalšími soupeři pro něj jsou McElhinney ve skvělé formě a vlastní zdravotní stav.