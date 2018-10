V nouzi poznáš... obránce. Zachránil nás, smekl Mrázek před pomocníkem

Jak maskovaní muži často opakují, raději čelí velkému počtu střel a zůstávají v provozní teplotě, než aby museli zatuhlí znenadání řešit nebezpečné ataky protivníka. Právě s druhou variantou se musel vyrovnávat gólman Caroliny Petr Mrázek proti Detroitu.

Tým, kde odehrál 166 střetnutí v NHL, nevypálil na svého někdejšího gólmana déle než polovinu první třetiny. Jenže pak to přišlo. „14 minut jsem neviděl střelu a potom na mě jeli rovnou dva, pak nájezd. Nebylo to nic příjemného,“ ohlížel se za úvodem duelu Mrázek.

Hurricanes soupeře výrazně přestříleli, po prvních dvou periodách byl poměr ran 36:12 pro Mrázkův tým, na góly pak 2:0. Ovšem se snížením Red Wings ve třetí části se vývoj utkání zdramatizoval.

26letý český brankář proti rostoucímu tlaku soupeře obstál, pravým betonem si poradil s tutovkou Franse Nielsena. A když ležel v těžké pozici na ledě, zaskočil za něj obránce Justin Faulk, který před brankovou čarou vyrazil další pokus Detroitu.

Podívejte se na defenzivní spolupráci dua Mrázek - Faulk:

„Udělal neskutečný zákrok nohou v brankovišti, což nás zachránilo od inkasování vyrovnávacího gólu,“ smekl před parťákem Mrázek.

„Byla to těžká situace, všichni si najednou klekali a lehali do střely. To se na začátku sezony často nevidí,“ pochvaloval si týmové nasazení Faulk. I díky jeho „záskoku“ za Mrázka zvítězila Carolina 3:1 a ukončila tak třízápasovou sérii proher v jinak dobře rozehrané sezoně.

„Věděl jsem, že je to pro Petra speciální zápas a bylo skvělé vidět, jak si s ním poradil,“ narážel trenér Hurricanes Rod Brind’Amour na Mrázkův triumf nad bývalým působištěm.

Zatímco Carolina se ze série porážek vymanila, Detroit zažívá mizerný vstup do sezony. Z dosavadních devíti utkání zvítězil někdejší postrach NHL pouze jednou.

„Není to nic příjemného. Musíme začít pracovat na detailech a zlepšit se,“ říká český obránce Detroitu Filip Hronek, který se v sestavě proti Carolině neobjevil a v rozhovoru pro iDNES.cz popsal tíživou situaci Red Wings: