Laine se natrápil na Mrázkovi. Chytal fantasticky, chválili spoluhráči

Mrázek zachraňoval Hurricanes zejména ve druhé třetině. Nejprve si poradil s prudkým volejem ostrostřelce Patrika Laineho, o několik minut později likvidoval přečíslení finského hráče a zakončujícího Nikolaje Ehlerse. Oba jeli na gólmana úplně sami, jenže je zastavila pohotová vyrážečka 26letého Čecha.

Laine Mrázka překonal až ve 45. minutě, kdy vypálil z přesilovkové kombinace do odkryté branky. Hurricanes dokázali vydřeným gólem Sebastiana Aha srovnat, v závěru dějství ale vrátil vedení Jets Brian Little a konečné skóre 3:1 zařídil trefou do prázdné branky Kyle Connor.

„Škoda dnešního zápasu, dvě minuty nás dělily od bodů. Začali jsme lépe, pak nás Winnipeg zatlačil. A v závěru nám pak scházelo víc štěstí,“ řekl po utkání Mrázek.



Carolina tedy i přes výrazně vyšší střeleckou aktivitu body nebrala, za dlouho trvající naději na body ale vděčí hlavně Mrázkovi. „Mraz hrál fakt dobře, byl na něj spoleh. Předvedl několik stěžejních zákroků,“ chválil spoluhráče Jordan Staal.

Podívejte se na zákrok Petra Mrázka proti přečíslení Winnipegu:

Neopomněl zmínit ani strážce soupeřovy svatyně, Brossoit ze 43 střel Caroliny pustil jen jednu. V prvním dějství máchnul bleskově lapačkou proti prudké střele Martina Nečase, později stejným stylem zasáhl proti nájezdu Andreje Svečnikova.

„Oba gólmani byli skvělí. Sám jsem byl blízko toho, aby to tam spadlo, ale prostě to nešlo,“ litoval Staal. Podobného názoru byl i jeho kolega Micheal Ferland. „Celý zápas jsme jeli na plný plyn, ale oba gólmani měli svůj den.“

„Takové prohry bolí, ale je to poučná zkušenost. Naši mladíci dnes udělali pár chyb, které nás stály vítězství,“ viděl důvod neúspěchu trenér Caroliny Rod Brind’Amour. „Nebojovali jsme o každičký centimetr na ledě. Ale věříme, že se z toho kluci poučí.“

Mrázkův krajan Nečas odehrál proti Winnipegu necelých 11 minut, hodně prostoru dostával při přesilovkách. Žádný z jeho tří pokusů ale za záda náhradního brankáře Jets neprošel.