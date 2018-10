Potřebujeme českého Ovečkina, velí Nedvěd. A těší ho Kovářův boj o NHL

„Pro zbytek českých hráčů z NHL bude těžké říct ne, když zjistí, že pojedou Pasta a Vory,“ doufá Nedvěd, který o svém prvním inspekčním výletu za oceán promluvil v Praze na úterní nominační tiskovce na turnaj Karjala.

Jaké postřehy jste si dovezl z Ameriky?

Debatoval jsem s nimi (s Pastrňákem a Voráčkem) už před sezonou. Pro mě je důležité, že kluci vidí zájem z naší strany. Nevím, jak to fungovalo předtím a ve finále je to vlastně úplně jedno. Chceme, aby hráči měli jasno, že s nimi budu komunikovat a sledovat je. Na jedné věci jsme se všichni shodli - nechceme kluky přemlouvat, aby hráli za národní mančaft. Musí to být čest, musíš to chtít. A když přeci jen budou klíčoví hráči nalomení nebo lehce zranění, bude moje práce, abych je trošku přemluvil. Když mi ale na rovinu někdo řekne, že nemá zájem reprezentovat, tím to skončí. Když se bavíme o možných lídrech reprezentace, neslyšel jsem to ani jednou.

Cítíte po návštěvě NHL z hráčů touhu reprezentovat?

Priorita je pro ně je hrát úspěšně v NHL, být v play off. A když se to nepodaří, všichni mají obrovský zájem reprezentovat. Jsem hrozně rád, že k tomu takhle přistupují. Nám to trošku i chybí. Potřebujeme českého Ovečkina, co má srdce a vztah k národu. Momentálně to vidím v Pastovi, že umí strhnout ostatní. Kdyby hráči jako on nebo Jakub Voráček k tomu přistupovali stylem „jo, ne, jo, ne“ byla by to špatná zpráva pro ostatní. Otevírá to vrátka pro takové hráče, kteří nemají třeba takové srdíčko a dává jim to prostor, aby nejeli taky. Hlavně nám půjde o to mít 25 hráčů, kteří tam chtějí být. Když tam nechtějí být, nepodají výkon a hlavama budou jinde.

Kolik ještě chcete podniknout inspekčních cest před květnovým šampionátem?

Teď jsem udělal jenom jednu. Až se vrátíme z turnaje ve Finsku, pojedu na další. Chci letět na západ. Spíš to bude takové oťukávání. Chci si sednout s trenéry a pobavit se o hráčích, co jsou s otazníkem na farmách. I ti můžou na konci sezony těmi, kteří na mistrovství pojedou. Moje práce spočívá v tom, abych byl s hráči v kontaktu. Aby věděli, že je o ně zájem. Není to tak, že generální manažer na konci sezony sedne do letadla, tam se optá kluků, jestli chtějí reprezentovat a tím to skončí. Jsem rád, že od (šéfa svazu) Tomáše Krále přes (generálního sekretáře) Martina Urbana a trenéry to chceme jinak.

Čili s reprezentanty, kteří jsou na rozhraní farmy a prvního týmu v NHL, jste už v nějakém kontaktu?

Zatím ne. Už jsme s trenérem Říhou nějaké debaty měli a bude záležet, koho si trenéři vyselektují.

Co z pozice generálního manažera reprezentace říkáte na to, že počty Čechů na farmě narůstají?

Je jasné, že bychom potřebovali, aby kluci dostávali prostor a sbírali zkušenosti hlavně v NHL. Musíme se na to ale koukat i ze druhé strany. Kdyby to mělo být tak, že jsou z nich tréninkoví koně, kteří jsou nahoře a nehrají, je naopak lepší, aby se vyhráli na farmě.

Myslíte si, že se zmíněný trend může změnit?

Křišťálovou kouli nemám, ale pevně věřím, že třeba když ne tuto, tak příští sezonu by se to mohlo radikálně změnit.

Zarazilo vás, že do AHL putoval i velký talent Martin Nečas, jenž zahájil sezonu v prvním týmu Caroliny?

V NHL musíte být komplexní hráč dopředu i dozadu. Anebo být extra výjimečný, že dokážete dát 30 nebo 40 gólů za sezonu. Potom vám trenér ledacos odpustí na opačné straně hřiště. Pro začínajícího hráče v NHL je důležité být hotový hráč. Všichni bychom si přáli, aby zůstal v NHL, ale když má pět až sedm minut za zápas, je to kontraproduktivní. Lepší je, ať se vyhraje na farmě a až bude ready nebo se někdo zraní, dostane šanci. Sezona je dlouhá a v jeho případě věřím, že se nahoru vrátí.

Na farmě se snaží prosadit i Jan Kovář, se kterým jste se v Bostonu také viděl. Jak na vás působil?

Viděl jsem ho a byl jsem překvapený. Z mých vlastních zkušeností vím, že smlouva s Islanders mu garantovala šanci, kterou ale nedostal. Nemůžu posuzovat jeho kemp, beru to i z toho, jak jsme se bavili. NHL je v tomhle občas trochu krutá, ale myslel jsem, že pět zápasů dostane. Odehraje nějakou přesilovku, dostane kvalitní icetime a kdyby se nedařilo, pochopil bych to.

Potvrdilo se, že v Americe se moc nehledí na to, co hráč dokázal v Evropě?

Trošku jo, oni na to moc nekoukají. Asi na to mají právo, zároveň jsou v tomhle trochu zakoukaní do sebe. K Islanders také přišel nový trenér, který měl jinou vizi.

Kovář tak vyměnil New York za Boston. Nyní se snaží prosadit na farmě v Providence, kde ve třech zápasech zaznamenal tři body. Věříte, že si vybojuje příležitost v NHL?

Docela tomu i věřím. Bude to o i štěstí nejen se tam dostat, ale i získat nějakou slušnou pozici. Když bys dal Gretzkymu pět nebo sedm minut za zápas, ani on toho moc nevymyslí. Ono stačí tři čtyři zápasy, aby ti to sedlo a odehrál si něco. Takových příběhů, kdy byli kluci po farmách, najednou je vytrejdovali a začali hrát neskutečně, existuje dost. Vzpomínám si na Roberta Langa, měl to krkolomné a pak toho v NHL dokázal strašně moc. Je to o té šanci. Je jasné, že ne všem NHL sedne, ale věřím, že pro Honzu může být Boston dobrá destinace.

Překvapilo vás, že po konci v Islanders to v zámoří nezabalil a přijal novou výzvu?

Jsem mile překvapený, že se takhle rozhodl. Myslel jsem, že práskne dveřma, půjde zpátky do Ruska, kde mu dají balík peněz a bude si hrát to, co si hrál předtím. Asi to takhle nebude chtít dělat donekonečna, ale je to jeho cesta za snem. Vrátit se do Evropy může vždycky. O extralize se ani nebavím a v KHL si bude moct vždycky vybrat klidně z pěti klubů.

Zmiňoval jste před Kovářem otázku co on a případná účast v Bratislavě?

Je to hráč, který má kvality být v reprezentaci. Uvidíme, jak se mu bude dařit v Bostonu. A když ne, vrátí se do KHL, kde dominoval. A jestli bude hrát jako doposud, bude to jeden z horkých kandidátů na mistrovství světa.