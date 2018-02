Nedvědovo velké loučení s Libercem. Poslední zápas i vyřazení dresu

Sobotní utkání první hokejové ligy mezi Benátkami nad Jizerou a Kladnem se bude hrát definitivně v liberecké Home Credit Areně. Za hostující Rytíře nastoupí poprvé po návratu z Calgary 45letý útočník Jaromír Jágr a proti němu se postaví o rok starší Petr Nedvěd.

K přesunu zápasu musel dát souhlas i Jágr jako majitel Kladna, který s předstihem varoval fanoušky, že kvůli jeho problémům s kolenem není jisté, na jak dlouho se v utkání objeví.

„Mluvil jsem s Petrem Nedvědem a řekl jsem mu, že pokud to bude něco jako jeho rozlučka s hokejem, tak si myslím, že by se to mělo udělat v Liberci,“ řekl Jágr na tiskové konferenci v Kladně.

Jágrův dlouholetý kamarád Nedvěd se dočká dopředu plánované pocty v neděli před extraligovým utkáním Liberce se Spartou, před kterým bude ke stropu liberecké haly slavnostně vyvěšen dres s jeho číslem 93.

„Petr Nedvěd je bezesporu nejslavnějším odchovancem našeho klubu,“ řekl klubový prezident Petr Syrovátko. „Svým hokejem uměl pobláznit nejen tribuny, ale také spoluhráče v týmu. Petr patří k silné generaci českých hráčů, ale i v této společnosti byl jedním z nejlepších.“

S Jágrovým návratem se naskytla šance na nebývalou rozlučku o den dříve. „Petr ji neměl. Nebo si ji nepamatuju. Třeba ji měl, ale nebyl jsem pozvaný, což by mě mrzelo ještě víc,“ vtipkoval Jágr. „Mělo by se to brát jako rozlučka Petra Nedvěda, i když se nějací fanoušci přijedou podívat i na mě.“

Nedvěd se s Jágrem potkali v NHL v dresu Pittsburghu a New York Rangers, za reprezentaci hráli i na olympijských hrách v Soči.

Petr Nedvěd prožil posledních sedm hokejových let jako kapitán Liberce a už před bezmála čtyřmi lety ukončil kariéru. V poslední době nechodil vůbec na led, naposledy se oblékl do výstroje v září loňského roku.

Přesto plánuje, že za libereckou farmu Benátky odehraje celý zápas. „Já jsem chtěl vždycky hrát. Sedět na střídačce, to můžu po zápase. Nepočítám, že odehraju dvacet minut. Ale určitě bych naskakoval na led po celý zápas,“ řekl před pár dny v rozhovoru pro iDNES. cz. Rozlučka proti Jágrovi je podle něj krásná myšlenka, ale i „trošku šílenství“. Zápas Benátky -Kladno začíná zítra v 17.30, vstupenky přijdou na 100 korun, přímý přenos vysílá ČT Sport.

Petr Nedvěd se před plnou libereckou arénou o víkendu představí hned dvakrát. Vyprodaného zápasu Bílých Tygrů se Spartou Praha, který se odehraje v neděli 4. února od 16 hodin, bude předcházet slavnostní ceremoniál, při němž vystoupá dres se jménem Petra Nedvěda a jeho číslem 93 pod strop haly. Zaujme tak místo vedle trikotu Petrova otce Jaroslava, který byl výraznou osobností libereckého hokeje v sedmdesátých letech minulého století.