Štěpánek: Už mi není dvacet, abych doma brečel do polštáře

„Když jsem odtud před rokem odcházel, říkal jsem si, že jsem ve věku, kdy už se do extraligy dostat nemůžu, a že se raději zkusím někam podívat, vydělat peníze. Chtěl jsem procestovat svět,“ zavzpomínal na loňské léto sedmadvacetiletý hokejista.

A skutečně, podíval se do Austrálie a zahrál si také v Anglii. Letos se ovšem ozvala už zmiňovaná Sparta. „O tom se mi už ani nezdálo, tak jsem to samozřejmě všechno přehodnotil. Věděl jsem, že i kdybych si měl za ni zahrát jeden dva zápasy, tak tu sezonu obětuju,“ dodal Štěpánek.

Nakonec však z vysněného angažmá ve Spartě sešlo kvůli zranění. Co se vám stalo?

Šlápl jsem jednomu obránci na hokejku a udělal jsem si něco s tříslem. To jsou souboje, kterých zažije člověk spoustu. Nikdy předtím se mi při nich nic nestalo. Až teď. Zrovna, když se to nejmíň hodilo.

Následovala léčba a poté odchod do Ústí nad Labem...

Tam jsem ale odehrál jen dva zápasy, načež mi řekli, že mají moc hráčů a že stejně moc hrát nebudu. Tak jsem šel do Žďáru.

A tady už sezonu dokončíte?

Já sám nevím. Ale hlavu si tím nelámu. Není mi dvacet, abych se kvůli tomu trápil a brečel doma do polštáře. To už mám za sebou. Když řeknou jdeš v sobotu hrát, tak jdu.

Každopádně je z vás cítit, že byste si ještě rád zahrál i vyšší soutěž. Je to tak?

Ano, chtěl bych i jinde ukázat, že hokej hrát umím. Nejenom ve Žďáru, kde mě mají lidé rádi a kde nade mnou drží ochrannou ruku, i když mi to nejde. To mám pořád v sobě, zlomit tohle i jinde, kde mě tolik neznají.

Ve Žďáru nicméně zatím asi s výsledky můžete být spokojený, nebo ne? Ztratili jste jen jeden bod v Nymburce...

Nejsem spokojený, protože ten bod nám může chybět. Letošní druhá liga bude hodně nabitá, vyrovnaná. Navíc, my jsme i v tom Nymburce byli lepší. I díky tomu, že máme výborného gólmana. Tím zdravím Milana Řehoře. (směje se)

A jak byste zhodnotil sobotní derby s Pelhřimovem, který jste porazili poměrně hladce 5:2?

Myslím, že oni mají potenciál hrát úplně jiný hokej, než jaký u nás předváděli. Neříkám, že hráli úplně špatně, ale podle mě mají na víc. A oni to určitě vědí. Možná se jen špatně vyspali. (usmívá se)