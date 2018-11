Vary navykly tempu extraligy. Teď dokážeme vyhrávat, říká Stloukal o sérii

Po rozpačitém vstupu do extraligové sezony se mužstvo zvedlo. Už není na chvostu tabulky a nejen ve hře srší sebevědomím.

Třeba když proti Kometě nasází pět branek, troufne si na Gorčíkův únik nebo i ťukes do prázdné.

Útočník Petr Stloukal o víkendu zacílil přesně po dlouhých dvou měsících. „Jsem rád, že mi tam gól spadnul, trochu jsem se v koncovce trápil,“ ušklíbne se.

I tak jeho formace s kapitánem Skuhravým a Gorčíkem šlape. Velká výhoda Energie: nebezpečný dokáže být každý ze čtyř útoků!



Pětidenní pauzy mezi zápasy vám nevadí?

Není to příjemné. Vždycky máme dva dny volno, čas na regeneraci. Dva zápasy ve dvou dnech jsou samozřejmě náročné, ale zkrátka takový je los a my se nijak nevymlouváme. Bereme rozlosování a zápasy, jak jsou.

Karlovarský Petr Stloukal slaví gól v síti Litvínova.

Fyzicky vás dva zápasy ve dvou dnech vyčerpávají?

Člověk v létě maká, aby byl v sezoně připravený a nic ho nezaskočilo. Jsme připraveni na situace, kdy se hrají dva zápasy rychle po sobě. Na konci sezony v play off už to tak bývá skoro pravidlem. Hráč na to musí být nachystaný a neohlížet se kolem, kolik zápasů jak rychle hraje.

Vy jste ale moc neodpočívali ani během reprezentační přestávky.

To ne. (smích) Hodně jsme trénovali, tahali jsme nohy. Byli jsme unavení, ale takhle to máme nastavené od minulé sezony. Trenér tomu věří a nám se nasazení a zápřah osvědčil už loni. Trénovali jsme fakt hodně!

Osobně se cítíte fyzicky výborně?

Myslím, že jsme na tom opravdu velmi dobře. Máme rychlé bruslivé mužstvo. Rychlost je naší hlavní předností, a proto potřebujeme mít natrénováno. Před pauzou jsme měli šňůru výher, dodaly nám sebevědomí. Chceme na ni navázat.

Celý tým bezmezně věří trenérům, že se mu to vrátí?

Musíme tomu věřit, jinak bychom tady nemuseli být! Hned po jednom roce v první lize jsme postoupili a teď vidíme, že jsme konkurenceschopní i v extralize.

Kde byl problém v úvodu sezony?

Extraliga je opravdu výrazně jiná než první liga. Dělali jsme školácké chyby, chvíli nám trvalo, než jsme si na jinou ligu zvykli. Teď už jsme si zvykli, v každém utkání jsme vyrovnaným soupeřem.

Musel si tým zvykat na jiné tempo soutěže?

Určitě je to jiné. Nechci shazovat první ligu. V extralize jsou hráči kvalitnější. Berou větší peníze, tak musí být kvalitnější. Extraliga má ve světě velký ohlas.

Těší vás, že popíráte předsezonní analýzy?

Před sezonou byly nějaké odhady, snažili jsme se je nevnímat. Začátek nebyl optimální. Ale začali jsme věřit systému, napadaly nám tam nějaké góly a teď vše funguje.

Systém se oproti loňsku změnil?

Nezměnil, ale naše role je trochu jiná. Snažíme se hodně bruslit, hrát dobře z obrany a jednoduše. Na začátku sezony jsme dělali chyby a v extralize dokáže soupeř každé zaváhání potrestat. Což je možná hlavní rozdíl proti první lize. Zvykli jsme si na soutěž a teď dokážeme vyhrávat.

K tomu se zdá trenéři trefili složení útoků.

Máme sílu rozloženou do všech čtyř lajn. Máme dobře poskládané mužstvo, což teď potvrzujeme i na ledě. Doufám, že se nám bude dařit co nejdéle, abychom postoupili do play off.