Jihlavský novic Straka: Trošku jsem se bál atmosféry v týmu

„Upřímně je to trošku na naštvání, ale situace je taková, nemohl jsem s tím nic dělat. Bylo mi oznámeno, že v Jihlavě musím odvést maximum, co budu moct,“ svěřil se pětadvacetiletý hokejista.

Je jasné, že v jeho situaci by nad takovou výměnou nejásal nikdo. Nicméně první pocity po příchodu na Vysočinu byly nakonec podle něj překvapivě příznivé.

„Trošku jsem se bál atmosféry v týmu, protože jsem viděl pozici Dukly v tabulce. Ale parta je tady výborná, kluci jsou odhodlaní bojovat. A to je dobře,“ hlásil Straka.

Za sebou má zatím dva odehrané zápasy v jihlavském dresu. „Jsou tam drobnosti, na které si zvykám. Ale pořád je to stejný sport, návyky jsou všude vesměs stejné. O výsledcích rozhodují souboje a schopnost prosadit se v akcích jeden na jednoho,“ vysvětloval.

V pátečním úvodním vystoupení za Duklu se sice ještě do statistik nezapsal, ovšem hned o dva dny později už ano. Ve druhé minutě poslal ve Zlíně svůj tým do vedení. „Ani jsem pořádně neviděl, kudy puk prošel do brány,“ přiznala nová jihlavská akvizice.

Body však nakonec tahle jeho trefa hostům nepřinesla, v přesnosti střelby totiž zůstal v neděli večer osamocený a Jihlava se domů vracela s porážkou 1:2.

Už dnes večer čeká na Straku třetí duel v nových barvách, tentokrát se Dukla na domácím ledě utká od 17.30 s Pardubicemi. „V zápasech je vidět, že tým tady nějakou sílu určitě má,“ ujišťoval odchovanec plzeňského hokeje.