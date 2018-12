Snad se teď odpíchneme, doufá po derby plzeňský útočník Straka

„Doma jsme za tři body nevyhráli od konce října, k tomu ještě šest gólů... Ideální by samozřejmě bylo vyhrát 6:0, ale věřím, že se od toho odpíchneme,“ uvedl 26letý Straka.

Hrálo se ve velkém tempu, nahoru–dolů. Tak jste to chtěli?

No, já spíš myslím, že my jsme přistoupili na jejich hru. Mají smrtící protiútoky, rychlé a šikovné hráče. Lítali nám tam, byl to moc těžký zápas. Jsem rád, že nám to tam takhle napadalo a uhráli jsme to.

Jak padly vaše góly?

Před prvním mi puk krásně ze středu prostrčil Kody (Petr Kodýtek). Najížděl jsem na gólmana trošku z úhlu, v tu chvíli rád střílím na první tyč. Podobnou šanci jsem měl i v pátek v Litvínově, tam mi to nevyšlo. Dnes už naštěstí střela prošla.

A druhá trefa?

To byl dárek, já byl na ledě asi dvě a půl vteřiny. Kluci bojovali o puk u mantinelu, jejich útočníkovi pak puk projel pod hokejkou. Já si ho sebral a snažil se střílet okolo nohy gólmana. Šťastntě to prošlo.

Jak vás vtáhlo derby?

Já zažil teprve druhé. Ale pamatuju si, když jsem na derby chodil jako kluk. Když slyšíte ty pokřiky na začátku, vtáhne vás to. I když nevíte, jestli se spíš usmívat, nebo vám to rozproudí krev. (úsměv) Atmosféra byla skvělá. A pro mě jako Plzeňáka je důležité, že mi kámoši nebudou říkat, proč jsme tady zrovna Varům nechali body...