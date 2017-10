A teď výhru potvrdit, velí olomoucký útočník Strapáč

„Chtěl jsem to dávat do bekhendu, ale hráč Pardubic ‚zvolil‘ ještě lepší variantu, zasunul to mezi nohy. Určitě šťastný gól. O to cennější,“ přiznal Strapáč. I díky jeho zásahu brala Mora dva body za výhru 2:1 v prodloužení.

Dlouho to vypadalo, že to bude zápas o prvním gólu.

Máte pravdu, bylo to bojovné utkání, všichni jsme věděli, o co hrajeme. Jsme si blízko v tabulce. Pardubice vyhrály na Spartě, takže jsme věděli, že to nebude snadný soupeř. To se potvrdilo, jsme rádi, že odvážíme dva body.

Jsou tyto zápasy těžší než jiné?

Je to těžší v tom, že máte v hlavě, že musíte. Ale tím se člověk nesmí zabývat. Chtěli jsme hrát svoji hru, a to se nám, myslím, povedlo. Je škoda, že jsme opět prohráli třetí třetinu, ale důležité je, že jsme nakonec vyhráli.

Co jste říkal na výkony gólmanů?

Měli spoustu dobrých zákroků, my jsme měli ve druhé třetině nějaké tyčky a nevyužitou přesilovku pět na tři. Byla škoda, že jsme nedali druhý gól, mohlo to být rozhodující. Chtělo to ještě víc střelby.

Zdůrazňovali jste si, že je Dynamo nejhorší tým doma?

Abych pravdu řekl, tohle vůbec nevím. Dívali jsme se na jejich poslední zápas, věděli jsme, že hráli zodpovědně dozadu a zaslouženě na Spartě vyhráli.

Pomůže výhra do dalších kol?

Poslední zápasy jsme nehráli špatně, ale ztráceli jsme je v závěru. Se Spartou to bylo 2:0, pak jsme o výhru přišli v prodloužení. V Třinci jsme to ubojovali, ale s Hradcem jsme zápas pokazili ještě v normální hrací době. Nebylo to špatné, ale bodů mohlo být víc. Doufám, že v neděli tuhle výhru potvrdíme.

Bodovali jste počtvrté v řadě. Zvedáte se po debaklu 0:10 v Plzni?

První tři zápasy nebyly dobré a v Plzni jsme to podtrhli. Ale od té doby jsme se zvedli, řekli jsme si, co chceme hrát a dodržujeme to. Snad budou body ještě přibývat.

Teď ještě přestat zbytečně faulovat…

To nás trápí od začátku sezony. Neděláme fauly, co něco řeší, ale nešťastné zákroky holí. Bere to síly. Ale oslabení jsme tentokrát zvládli dobře.