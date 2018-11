Hattrick? Splašily se mi ruce, říká olomoucký útočník Strapáč

„Splašily se mi ruce,“ mrkne. Jedenáctá Olomouc díky počinu důrazného útočníka, jehož trenéři přesunuli do elitního útoku, porazila doma před reprezentační pauzou silný Hradec Králové 3:1 a ukončila sérii čtyř proher.

Procitl střelec?

Vypadá to tak. Čekání bylo opravdu dlouhé, s Hradcem to tam napadalo. Jsem za to rád, ale radši jsem za to, že jsme utnuli sérii čtyř porážek a konečně zvítězili. Před pauzou je to povzbuzení. Máme na čem pracovat.

Není pro vás obvyklé, abyste na první gól čekal až do listopadu. Byl jste už nervózní?

Nebudu říkat, že jsem byl v klidu. Za dva roky, co jsem byl v Olomouci, mi tam většinou nějaké góly padaly a letos dlouho nic. Jsem rád, že jsem čekání ukončil. Napodobil jsem sezonu šest let zpátky, kdy jsem taky deset zápasů čekal a taky jsem dal hattrick na Spartě. Nemusím dávat hattricky, ale rád pomůžu týmu gólem.

Vaše dvě šikovné teče Olomouc spasily. Herně jste za Hradcem zaostávali.

Bylo to se štěstím. Ale říkali jsme si, že máme chodit do brány, že když tam nejsme, tak góly dát nemůžeme. Teď to trefilo mě, příští zápas to trefí někoho jiného.

Jsou teče vaší oblíbenou disciplínou?

To bych ani neřekl. Moc si nepamatuji, že bych tečí dával góly. Měli jsme problémy v zápasech, kdy jsme třeba nebyli horší, ale nedávali jsme góly, nechodili jsme před bránu. Byli jsme nedůrazní. Na tom jsme pracovali a teď to tam napadalo.

Třetí gól do prázdné branky jste si užil. Obránci jste ještě provedl riskantní stahovačku.

Je pravda, že jsem na hattrick myslel, když jsem šel na led. Říkal jsem si, abych kotouč hlavně za každou cenu jenom zbrkle neodhodil, abych dal hattrick. Nechtěl jsem pouze unáhleně vystřelit, a takhle to vyplynulo. Trošku se mi splašily ruce.

Očima trenéra U nás je hattrick událost „U nás je opravdu událost, když někdo dá hattrick. Chtěli jsme, aby nám nedávala góly jenom jedna pětka. Petra Strapáče jsme přesunuli do první, Vildu Buriana zase dali k Nahodilovi, aby se to oživilo. Nahodil jel dvakrát sám na bránu, škoda že nedal. Těžko jsme se do zápasu dostávali. Bylo obrovsky těžké ho otáčet. Jsme rádi, že kluci to odbojovali. Štěstíčko se k nám přiklonilo. Doufáme, že si to přeneseme i do dalšího zápasu.“ Jan Tomajko, trenér Olomouce

Pomohlo vám povýšení do první lajny na místo Buriana, že?

Na konci minulé sezony jsme tak hráli, ale na začátku této jsem byl zraněný, sestava byla poskládaná jinak. Je pravda, že se to poměrně dost točilo, neměl jsem v útoku stabilní parťáky. Teď se to poskládalo takhle, dali jsme góly, tak uvidíme, jestli to tak zůstane. Byl bych rád, kdyby to vydrželo co nejdéle, sedli jsme si a dávali góly pravidelně.

S Kolouchem a Irglem tvoříte ostravskou letku. To by pomohlo fungovat.

Všichni jsme hráli za Vítkovice. Rozumíme si i mimo led, takže by to mohlo klapat i na ledě.

Druhým rozdílovým prvkem byl skvělý brankář Konrád. Neskutečně vás podržel.

Máte pravdu. Můžeme se na něho spolehnout. Pomohli jsme mu i my; blokovali jsme střely, vyhrávali osobní souboje. Týmový výkon a zasloužené tři body, i když ještě to od nás nebylo ono, ale druhou třetinu jsme hráli lépe, výborně jsme odbránili oslabení a ve třetí třetině jsme podali nejlepší výkon, zaslouženě vyrovnali a potom to přetavili ve tři body.

Konrád byl vyhlášen hvězdou zápasu, přestože jste dal hattrick. To není zrovna typické, ale zasloužil si to, souhlasíte?

Určitě. Braňo nás podržel a dával nám naději, abychom zápas mohli zvrátit. Pořád to bylo jenom o gól a to prostě nic neznamená. Vyrovnali jsme a vyrovnávací gól nás nabudil. Na konci jsme za tím šli víc a zaslouženě vyhráli.

Věřil jste ale, když jste dvě třetiny prohrávali a tahali za kratší konec?

Potom co jsme ubránili oslabení ve druhé třetině, jsem si říkal, že by se nám to mohlo vrátit. Sice to bylo rozházené, někteří kluci na oslabení nechodili, jiní byli zase vytěžovaní více, ale semkli jsme se a ve třetí třetině to zvládli.

Bylo to vítězství vůle. Může takový zápas Olomouc po slabším období nastartovat?

Doufáme, že ano. Zápasy s Třincem a Chomutovem nám doma prostě nevyšly. Zápasy předtím, ve Zlíně 0:4, ve Varech 0:5, výsledek neodpovídal průběhu, ale na to se nemůžeme vymlouvat. S Hradcem to nebylo tak pohledné, ale bojovali jsme a věřili, že sérii můžeme zlomit. To se nám nakonec povedlo.

Museli jste si v týmu něco vyříkat?

Nedávali jsme góly, tak jsme chtěli víc útočit. V hlavách to bylo, trošku jsme zapomínali na zadní vrátka a dostávali jsme laciné góly, které nás srážely. Na každý gól se strašně nadřeme a potom, když dostaneme dva slepené, tak to s psychikou zamává. S Hradcem jsme opět dostali první gól, ale jen jeden a zápas byl pořád hratelný. To se také ukázalo.

Takže to šlo i bez tmelícího pivka?

Na to nebyl čas. Možná něco bude o repre pauze, ale jedna výhra z pěti zápasů, to zase není co slavit. Máme před sebou ještě hodně práce.

Pracovat se vám teď bude líp.

Je super, že se to povedlo zlomit, ale jak říkám: Pořád máme čtyři prohry. Tabulka je vyrovnaná. Kdybychom prohrávali, půjdeme dolů, a to nechceme. Rád bych byl v lepším středu tabulky. Myslím si, že na to určitě máme. Doufám, že zamakáme v repre pauze a potom na to vlítneme.