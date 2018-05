Dvougólový hrdina Strapáč: Snad jsme lidi nalákali a přijde jich víc

Byli jste v úvodu nervózní?

Play off jsme ubojovali, možná jsme mohli být v šestce. Ale to už je jedno. Jsme v předkole a chceme postoupit dál. Začátek byl nemasný neslaný, opatrný. První třetina byla oťukávací. Bohužel jsme dostali gól. Ale od druhé třetiny jsme se osmělili, dali vyrovnávající gól, hráli jsme, co jsme chtěli. Hodně jsme se zvedli a nakonec to urvali.

Díky vašim dvěma trefám.

Zbyňa Irgl dostal puk do jízdy, natáhl na sebe dva beky a mně kotouč vyplaval před prázdnou bránu, jen jsem ho zametl. Byl to důležitý gól, trošku jsme se uklidnili. Při druhém jsme dobře zůstali po buly na puku. Dostal jsem přihrávku zpoza brány, povedlo se to trefit.

Obratu ve skóre předcházel tvrdý hit Hermana na Sedláčka.

Přišlo mi, že byl na puku, byl přikrčený, takže podle mě čisté. Zlínská střídačka protestovala, ale myslím si, že to k tomu patří. Je dobře, že hrajeme do těla. Po první třetině jsme si řekli, že chceme přidat.

Je první výhra hodně důležitá?

Podle vývoje první třetiny asi jo, spadne to z nás a mohli bychom hrát klidněji. Ale série může být dlouhá. Zlín je doma silný. První krok je důležitý. Budou rozhodovat i přesilové hry. Zlín jich měl docela dost, ale připravili jsme se na ně.

A ubránili je.

Lámal se tam chleba. Oni na konci nedali šanci a my pak ano. Klasické nedáš dostaneš. I v závěru byla ještě jedna přesilovka, kterou jsme také ubránili. Měl jsem v hlavě poslední zápas ve Zlíně, kdy jsme těsně před koncem dostali gól, a to jsme hráli pět na pět. Teď to hráli šest na čtyři, ale ubránili jsme to parádně.

Nečekal jste lepší atmosféru?

Na to, kolik bylo lidí, byla atmosféra výborná. Doufám, že jsme diváky nalákali a přijde jich víc.