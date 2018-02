Dáme se do kupy a pak ten postup zvládneme, věří olomoucký Strapáč

„Toho nápisu si nešlo nevšimnout. Ale i kdyby tam nebyl, věděli jsme, o co hrajeme a jak je zápas důležitý. O to lépe, že jsme ho zvládli,“ pochvaloval si útočník Petr Strapáč po výhře 5:3 nad Pardubicemi, pod kterou se podepsal vítěznou trefou.

„Fanoušci nás hnali dopředu od první minuty, patří jim za to dík a je skvělé, že jsme se jim mohli odměnit takovým výkonem,“ těšilo ho.

Teď už se můžete smát, na ledě to ale bylo na infarkt. Dvakrát jste o vedení přišli...

Máte pravdu. Brzy jsme šli do vedení, dali jsme první gól, ale paradoxně místo abychom se zklidnili, tak nám to rychle otočili. Naštěstí jsme srovnali, bylo to na houpačce, ale myslím, že jsme chtěli o trochu víc a urvali jsme to.

Bylo to i nervozitou z posledních výsledků?

Je pravda, že v první třetině tam nebyla jistota, i když jsme si říkali, že o nic nejde a že budeme hrát, co chceme. Od druhé třetiny jsme to zvedli, šli jsme do vedení 3:2, škoda vyrovnání na 3:3, ale zvládli jsme to. Bylo to sice na tři lajny, docela náročné, ale teď je dlouhá pauza, takže máme čas odpočinout, dát se do kupy a zabojovat o předkolo nebo přímý postup do play-off.

Jak se cítí střelec vítězné branky?

Je pravda, že gólů letos moc nemám, ale zato třetí, když jsme hráli proti Pardubicím, takže bychom s nimi asi mohli hrát častěji. Jsem rád, že jsme vyhráli a můžeme jít klidněji do pauzy, i když pořád ještě máme před sebou čtyři těžké zápasy. Ale určitě se nám bude dýchat o něco lépe a doufám, že to zvládneme.

Vaší trefě předcházel vyhraný osobní souboj s Poulíčkem. Šel do něj nepřipravený?

Přišlo mi, že souboj nečekal, trochu to asi podcenil. Díky tomu jsme získali puk a padl z toho gól. Zbyňa Irgl vystřelil, odrazilo se to hezky ke mně a snažil jsem se to co nejrychleji dát do brány. Jak se přesouval, trefil jsem to mezi betony. Trochu šťastný, ale důležitý gól.

Zápas provázelo hodně soubojů, bylo znát, o co se hraje?

Před zápasem jsme si říkali, že už je to jako play-off. Pardubice hrály v posledních kolech výborně, porazily Liberec, vyhrávaly i venku. Zlepšily střední pásmo a těžko se přes ně dostávalo. Soubojů bylo hodně a je důležité, že jsme je vyhrávali, z toho pramenily šance a góly.

Uklidní vás tři body?

Určitě nás uklidnily, ale když se podíváte na tabulku, tak nic jistého tam není. Po pauze pojedeme třikrát ven, takže nás nic lehkého nečeká. Pořád to ale máme ve svých rukách, to je na tom pozitivní a doufám, že to zvládneme.

Brali jste Pardubice jako klíčový zápas právě kvůli těžkému losu ve zbývajících čtyřech kolech?

Hrajeme s týmy, které jsou kolem nás nebo těsně pod námi. Tam musíme zvládnout minimálně dva zápasy a budeme v klidu. Připravíme se na to pořádně, času je tam spousta, doléčíme některá zranění, kluci, kteří nejsou, tak se dají do kupy a pak to zvládneme.