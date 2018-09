I v šestatřiceti se od Jágra učím nové věci, chválí kladenský Vampola

Pěkný gól, tři body, Jágr vám na hřišti ani nechyběl, že?

Tak chybí, o tom žádná. Ale je s námi v kabině, i to je pro všechny neskutečný. I pro mě, když stojí na střídačce. Všichni chceme, aby hrál co nejdříve, protože nám strašně pomůže, ale vlítne na to, až bude zdravotně v pořádku. Už byl zase rozdílovej před tím, než se mu stalo to svalové zranění, je to otázka času.

Co vám na střídačce říká, v čem radí?

Dává různé tipy, mně samotnému řekl do přesilovky nové věci, to je k nezaplacení, člověk poznal, že to funguje, protože jsme z toho hned s Adamem Kubíkem dali gól. I ve 36 letech se člověk pořád učí.

Je Jágr na střídačce jiný než v dresu?

Zažil jsem ho už minulý rok, když jsem hrál za Budějovice. Radil, chodil na tréninky. Sezona je dlouhá a my máme hodně času, abychom to na play off naladili.

Jak jste se v prvním soutěžním zápase cítil?

Bylo to náročné, první kola jsou hlavně o nasazení a poctivosti. Musím přiznat, že jsem toho měl třetí třetinu plné zuby, jak jsme hodně trénovali, ale celý tým hrál dobře, ti mladí kluci mají v 18 letech všechno před sebou.

Takže bylo správné rozhodnutí ještě nekončit?

Nechci to říkat troufale, ale já bych si věřil i na extraligu, kdybych neměl tu klauzuli, že v ní do konce roku 2018 nesmím nastoupit. Po Mladé Boleslavi jsem všechno přehodnocoval a rozhodl jsem se, že to zabalím. A teď jsem pro Kladno makal fakt hodně, snad budu platný.

Má Kladno tým na postup?

Určitě. Tady to je rodina, všichni lidi jsou spojení jako málokde, si dovolím říct. Znají se a já jsem rád, že jsem po těch letech takhle zapadl. V Kladně mají vizi.