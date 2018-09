Po nabídce od Jágra oprášil výstroj. Už ji měnit nebudu, směje se Vampola

Zdálo se, že je pevně odhodlaný udělat za svojí vydařenou hokejovou kariérou definitivní tečku, útočník Petr Vampola už dokonce našel i vhodné místo pro svoji výstroj.

„Uložil jsem ji do zahradního domku,“ přiznal s úsměvem šestatřicetiletý rodák ze Žďáru nad Sázavou.

Jenže pak se ozval Jaromír Jágr. Hokejová hvězda, která mu nabídla, aby svoje brusle a hokejku zase oprášil a ještě aspoň na rok šel pomoct prvoligovému Kladnu.

Petr Vampola profil Narodil se 21. ledna 1982. Vyrůstal ve Žďáře nad Sázavou, kde hrál hokej až do svých 15 let. Je trojnásobným mistrem republiky (se Vsetínem, Plzní a Libercem). Během své kariéry působil i v zahraničí – například v Rusku, ale také ve Švýcarsku či Švédsku. Na mistrovství světa 2010 získal s českým týmem zlatou medaili.

„Je pravda, že kdyby zavolal kdokoliv jiný, už bych svoje rozhodnutí neměnil. A nejspíš bych teď, co si spolu povídáme, byl už o nějakých pět kilo těžší,“ smál se Vampola.

Novou výstroj si prý nicméně už pořizovat nebude. „Vytáhl jsem tu starou, protože nemám rád nové věci. Téhle je už nějakých deset let a myslím, že ještě rok se mnou vydrží,“ hlásil.

A na jaře příštího roku by se v ní nejraději radoval z postupu do extraligy. „Takový má Kladno plán,“ potvrdil Vampola. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Zatím je pořád čas.“

Postoupit už chtěl i loni s Českými Budějovicemi, jenže favorizovaný Motor se nakonec neprobojoval ani do baráže o extraligu.

„Vždycky, když jsem někde byl, jsem chtěl hrát co nejlíp a splnit cíl. V Budějovicích byl postup cílem pro všechny, jenže se to nepovedlo a pro mě to znamenalo velké zklamání. Musím přiznat, že ještě teď mě to pořád mrzí,“ svěřil se Vampola, který prý nicméně na své jihočeské angažmá bude vždycky rád vzpomínat.

Na stadion to má třicet minut

Každopádně zřejmě i ono zmiňované zklamání z nesplnění cíle hrálo v jeho pozdějším rozhodování zásadní roli. Tedy až do telefonátu od Jaromíra Jágra.

„Věděl jsem, že kvůli dohodě s Mladou Boleslaví nemůžu hrát do konce roku 2018 extraligu, ale první ligu ano. Takže to byl taky jeden z důvodů, proč jsem kývl. Tedy krom toho hlavního, že nabídka přišla od Jardy,“ prozradil Vampola. „A navíc to mám na Kladno jen třicet minut od baráku. Je tu výborná parta, příjemné prostředí. Zatím převládají pozitiva.“

Pravda, z rodného Žďáru nad Sázavou by to měl rozhodně mnohem dál, jenže na Vysočině už nežije přes dvacet let. „Bylo mi patnáct, když jsem odešel do Vsetína,“ připomněl jednu ze svých štací. „Věděl jsem, že musím jít, jestli chci něco dokázat,“ dodal.

Zpočátku se mu sice po rodičích a sourozencích stýskalo, ale poměrně brzy se v novém prostředí otrkal. „Nejdřív to bylo těžké, ale pak mi došlo, že jsem udělal dobrý krok,“ měl jasno Vampola.

Vzpomínky na rozbitou bradu

Teď už jezdí do Žďáru nad Sázavou jen minimálně. I když nedávno měl velmi dobrý důvod se aspoň na chvilku vrátit. Jeho mateřský klub totiž slavil 80. narozeniny.

„Když mi zavolali, nevěděl jsem přesně, jestli v tu dobu budu v Česku, ale hned jsem řekl, že pokud ano, tak rozhodně přijedu,“ přesvědčoval. A nakonec si oslavy před nabitými ochozy a s dalšími úspěšnými odchovanci zdejšího hokeje parádně užil. A taky hodně vzpomínal.

„Hned, když jsem přijížděl k zimáku, jsem si vybavil všechny ty chvíle, kdy jsem si tady na schodech rozbil bradu. Stalo se to asi pětkrát a pokaždé to bylo kvůli tomu, že jsme se na nich s klukama honili,“ smál se při vzpomínce na svoje začátky. Na stejném stadionu a možná úplně stejným způsobem odstartovali kariéru i další výborní čeští hokejisté. „Je fajn, že po nás přišli noví kluci. Je příjemné sledovat, jak se z Martina Nečase nebo Martina Kauta stávají hvězdy. Moc jim to přeju,“ zmínil dva aktuálně hodně sledované hokejové mladíky.