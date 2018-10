Křivda? Sporný gól nás vytočil, přiznává sparťanský kapitán Vrána

Vlach zvyšoval v přesilovce na začátku druhé části, když nahozený kotouč usměrnil za záda Matěje Machovského lehkým pohybem nohou směrem k brance. Pro někoho jasný úmysl, pro jiného náhodný manévr. „Naštvalo nás to, ale zpětně to naštěstí mrzet nemusí. Otočili jsme to,“ cení si budíčku Vrána, který se na obratu podílel vítězným gólem a asistencí.

Vy sám jste s rozhodčími po jejich verdiktu spekuloval, jak jste celou situaci viděl?

Rozhodčí mi řekli, že volali nahoru a odtud se dozvěděli, že to je gól. Abych řekl pravdu, už ani nevím, co u nás platí a co ne, protože pravidla pro posuzování takových situací se pořád mění.



Vstup do utkání nebyl rozhodně podle vašich představ. Mohl ještě doznívat nedělní debakl se Zlínem?

Nemyslím si. Ten zápas nám nevyšel, byl jaký byl. Proti Zlínu jsme nehráli vůbec nic a když jsme se na to pak dívali zpětně, nic nám nevyšlo. Tentokrát jsme prostě věděli, že přijedou Vary, s mladými kluky a bojovným týmem. Ze začátku je také hodně podržel gólman.



Po matném začátku jste už ve druhé třetině zabrali. Co se změnilo?

První dějství bylo vyrovnané, bohužel jsme zase hráli hodně v oslabení, čehož Vary využily. A pokaždé, když jsme se nadechovali k většímu tlaku, jsme znovu faulovali. Začátek nás rozložil, ale nakopl nás druhý inkasovaný gól. Docela nás vytočil a začali jsme konečně hrát. Je sice špatně, že jsme takovou hru nepředváděli už od začátku, ale jsme rádi za obrat.

Co bylo pro návrat sebevědomí nejdůležitější? Kromě vstřelených gólů jste ubránili i dvojnásobné oslabení...

Podstatné bylo snížení na 1:2. Pak jsme za minutu a půl srovnali. Opravdu nevím, proč jsme tak nehráli i do té doby, v přípravě se nám to dařilo a chceme takhle pokračovat. Všichni dělali, co měli, zvládli jsme i ta četná oslabení.

Proč je počet vyloučení stále tak vysoký?

Ty momenty jsou někdy na hraně, občas to také pramení z přemíry snahy. Škoda, že těch faulů je moc i v útočném pásmu, kde je to zbytečné a nic to neřeší. Jsou to často sporné momenty, trápí nás to a víme, že bychom to měli eliminovat.

Jinak bude muset brankář i celý tým čelit tlaku a většímu počtu střel...

Jak jsem řekl, tresty vás srazí hodně, protože se snažíte o pres a když hrajete dvě tři oslabení za třetinu, čas se rozloží a tempo upadá. V posledních zápasech jsme navíc nehráli tolik na kotouči, v naší hře bylo plno nepřesností. Proti Varům jsme si přihrávali do lepších pozic, v tom byl ten rozdíl.

Richard Jarůšek utkání nedohrál po souboji u mantinelu v závěru zápasu. Zaznamenal jste, jak se to stalo?

V tu chvíli jsem seděl na střídačce a pořádně přes kluky neviděl. Když jsem k němu jel, byl na kolenou a vypadal relativně v pohodě. Ale nevěděl jsem, co se děje. Pak jsem jen viděl, jak leží a teče mu krev z nosu. Nevím, jak na tom je, snad v pořádku. Ale odnesli ho na nosítkách, takže to asi nic lehkého nebude. Snad bude zdravý.