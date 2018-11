Nemáme šílené snajpry, vrátíme se k tvrdé práci, slibuje sparťan Vrána

Měli jste ještě v hlavách nepodařené utkání s Chomutovem, které jste prohráli 0:5?

Nemyslím si, nezačali jsme špatně, udělali jsme pár chyb, týmy nás za to akorát trestají, neděláme správně maličkosti. Na druhou stranu jsme se do zápasu dokázali vrátit.

V čem byl problém, že když jste vyrovnali, zase vám Olomouc uskočila?

Přesně si to nepamatuju, ale myslím, že nám dali lacinej gól. Nás to psychicky nahlodalo. Musíme mít větší tlak do brány, poslední zápasy dáváme málo gólů. Ne pokaždé to dokážeme otočit, jak se nám už párkrát podařilo.



Bude těžké se z víkendu oklepat?

Prohráli jsme dva zápasy, no. Bohužel to tak někdy je, nahoru dolu. Teď nám to tam padá docela dost, máme pár dní na přípravu na další víkend. Uděláme všechno pro to, abychom se zlepšili a připravili se.

Trenér měl v Chomutově prý dlouhé povídání, co říkal tentokrát?

Myslím, že pořád dělá to, co celou dobu. Neřekl bych, že v Chomutově mluvil tak moc, některý věci jsme si vyříkali sami. On k tomu něco dodal. Dnes ten zápas nebyl až tak hroznej. Akorát jsme udělali některá zbytečná rozhodnutí.

Má Sparta problém s disciplínou? Proti Olomouci jste měli sedm vyloučených.

Já se na to až tak nesoustředím, neřekl bych, že máme problém s disciplínou. Bohužel jsou zápasy, kdy vyloučených máme opravdu hodně, pak se kluci soustředí na oslabení a chybí síly dopředu. A jsou hráči, kteří tam nechodí vůbec, a všechny to rozhodí. Určitě by bylo dobře, kdybychom ty trestné minuty zkrátili.

Co chybí k lepším výkonům?

Nemáme šílený snajpry v týmu nebo hráče, co dokážou vymyslet super akce. My musíme pracovat, ze začátku jsme k tomu tak přistupovali, k tomu se musíme vrátit. Nejde pořád, abychom všechno otáčeli. Dnes (v neděli) si nikdo nemyslel, že to bude lehký zápas. Nikdo si neříkal, že když vedeme ligu, jsme velcí hráči. Jsme vyspělí a zkušení, všichni si uvědomují, že k výhrám se vrátíme tvrdou prací.