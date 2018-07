Uděláme vše pro to, abychom dopadli lépe, říká sparťanský útočník Vrána

Těšili jste se na led?

Už bylo načase, abychom na led šli. Na suchu jsme toho měli hodně. Každý ví, že začátky jsou nejtěžší a ne úplně záživné. Hodně jsme běhali, chodili do posilovny. A teď se soustředíme na to, proč to všechno děláme, na hokej.

Jak zatím probíhá spolupráce s trenérem Kruppem?

Těžko něco hodnotit první den. Ale víme, že má obrovské zkušenosti, pro kluky bude dobré, že nám jich hodně předá. Sám se mnou mluvil už na jaře, něco jsme probrali. Určitě si udělá čas na každého, aby věděl, kdo je kdo z lidského hlediska.

Co od něj čekáte?

Na to teprve čas přijde.

A s angličtinou v kabině vše zvládáte?

Je to v pohodě, na ledě se všechno opakuje a jde o základní věci. Věřím, že do pár týdnů nebude vůbec problém a všichni všemu budou rozumět.

Už je pryč zklamání z minulé sezony?

Víme, že nedopadla podle našich představ. Ale jde o loňskou sezonu, je tu nový trenér, noví hráči, všichni se těší na led. Začínáme od znova a uděláme vše pro to, abychom dopadli lépe.

Jak jste zvládali po vypadnutí chodit na povinné sledování play off?

Vypadli jsme opravdu brzo, takže jsme každé ráno ještě trénovali, což je pochopitelné. To koukání bylo rozhodnutí, které jsme respektovali, i když nešlo o nic příjemného. Doufám, že si z toho vezmeme něco pozitivního.

Vy jste absolvovali vojenské cvičení, o co šlo?

Máme z toho zajímavé zážitky, vojáci i kluci ze speciálních jednotek měli super historky. Uvědomili jsme si, že někdy to je o tom nebýt nejrychlejší, ale spolupracovat.

Takže jste se zaměřili na utužení kolektivu?

Cvičení měla ukázat, jak jsme spolu schopni komunikovat, což se dá přenést do hokeje. Je to o spolupráci, mančaft musí fungovat společně.

Co děláte pro to, abyste měl lepší sezonu?

Poslední sezona z mé stránky prostě nebyla dobrá, snažím se teď připravovat co nejlépe.