Zámorský po Spartě: Na tak špatný začátek jsou dva body dobré

Hradecký obránce Petr Zámorský si ale v předehrávaném zápase na ledě pražské Sparty vše vynahradil v prodloužení, když vyslal do brejku dvojicí Pavlík, Miškář a stál tak u zrodu vítězného gólu.

Hradecký Mountfield si tak díky tomu odvezl z Prahy dva body a navíc Spartě vrátil nedávnou prohru z úvodního kola. „Venku se Spartou a na to, jak jsme hráli první třetinu špatně, jsou dva body dobré,“ komentoval další vítězný zápas obránce, jenž v minulé sezoně do Hradce přišel právě ze Sparty.

Co podle vás bylo na začátku špatně?

Byl opravdu špatný a takhle jsme začít hrát vůbec nechtěli. Změnili jsme to až někdy v polovině zápasu, kdy jsme konečně začali hrát poctivý hokej, dohrávat souboje. A ve třetí třetině už to bylo znát.

Kdy v Hradci na hokej pátek v 18 hodin Mountfield HK - Třinec: odveta jarního semifinále, v němž byl úspěšnější Třinec, který poté ve finále neúspěšně vyzval Brno

neděle v 17 hodin Mountfield HK - Karlovy Vary: zápas s nováčkem extraligové soutěže, který se do ní vrátil po roční pauze strávené v 1. lize

pátek (5.10.) v 18 hodin Mountfield HK - Kometa Brno: poprvé v nové sezoně dorazí šampion dvou posledních ročníků

Přesto jste dlouho nemohli Spartě dát gól a povedlo se vám to až na konci třetí třetiny. Přitom nedávném zápase v Praze jste gól nedali vůbec. Proč vám to téměř šest třetin nešlo?

Těžká otázka. Když vezmu tenhle druhý zápas, tak hlavně proto, že jsme první třetinu nehráli to, co jsme chtěli.

Co třeba brankář Sparty Machovský, kterého jste tak dlouho nemohli překonat?

Hlavně je třeba říct, že je to velmi kvalitní brankář. A my jsme mu to dost dlouho ulehčovali, málo jsme se tlačili k jeho brance. Možná i proto jsme dali zase jen dva góly. na druhé straně to stačilo na dva body, za to jsme určitě rádi.

Podle statistik jste měli 23 zblokovaných, zatímco Sparta jen šest. Součást taktiky?

Dneska je trend co nejvíc střel zblokovat. Všichni se tlačí do branky, my se snažíme hrát obětavě a jsme rádi, že nám to vychází.

Teď vás čeká série tří zápasů na domácím ledě a začínáte už zítra s Třincem. Co od něj čekáte?

Velmi kvalitního soupeře se spoustou výborných hráčů. My teď máme pár dnů na to, abychom se zregenerovali, přece jen oni v úterý nehráli, v tom budou mít trochu výhodu.

Co na něj vymyslíte?

Trenéři určitě nějakou dobrou taktiku zvolí, ale na druhé straně my se nechceme dívat jen na to, jak hraje soupeř. My se chceme snažit o svoji hru, kterou jsme trénovali celý srpen a trenér nás na to nachystal.