Zámorský zpátky v reprezentaci. Makal jsem, pochválil se

Lídr kanadského bodování hradeckého mužstva se mezi všemi extraligovými hokejisty hřeje na děleném 6. místě, z obránců je s totožným bodovým zápisem druhý za třineckým Krajíčkem jen díky tomu, že Mountfield odehrál o jeden zápas víc než Krajíčkův Třinec.

I proto si Zámorský ráno před úterním zápasem v Chomutově přečetl své jméno na seznamu nominovaných pro blížící se Karjala Cup. A večer svoji formu potvrdil i tím, že k výhře 4:3 po prodloužení přispěl jedním gólem a dvěma asistencemi.

„Nominace mě potěšila. Dva roky jsem v reprezentaci nebyl, ale makal jsem a věděl, že si nějakou úroveň držím, jsem za to rád,“ neskrýval šestadvacetiletý bek po utkání v Chomutově.

Byla pozvánka na Karjalu dobrou motivací pro utkání v Chomutově?

Takhle to neberu, spíš se snažím před zápasem emoce tlumit. Když jste příliš laxní, je to špatně, když přemotivovaný, tak také. Chce to jít hrát s klidnou hlavou.

Tu jste asi potřebovali i jako tým, protože jste předcházející tři zápasy prohráli. Jak dva body za výhru v prodloužení přijímáte?

Dobré dva body, bereme je. Chceme vyhrát každý zápas, s tím jsme také do Chomutova jeli. Chtěli jsme sice body tři, to se nepovedlo, ale jsme rádi i za dva.

První třetina vám vyšla, vedli jste 2:0, s tím jste museli být spokojeni...

Jenomže my jsme neměli nejlepší vstup do zápasu, hlavně prvních deset minut. Stejně se ale třetina 2:0 vyhrála. Jinak to ale bylo hodně ubojované vítězství.

Překvapil vás Chomutov něčím? Je sice poslední, ale na takového otloukánka jako na začátku sezony už nevypadá.

Souhlasím a na začátku zápasu na nás také pěkně vletěli. Byli agresivní, dohrávali souboje, moc místa jsme hlavně my obránci na rozehrávku neměli. Domácí hráli dobře, asi je ten jeden bod pro ně férový.

Vám k vyrovnání na 3:3 a k prodloužení pomohla využitá přesilovka. Těch jste však měli mnohem víc.

Už bylo načase, protože v posledních zápasech nám nešly. Jsme rádi, že alespoň takto jsme vzali dva body domácímu týmu.

V zápase jste měli nového kapitána, když Dominik Graňák nahradil Petra Koukala. Co tomu říkáte?

Že tohle je věc kabiny, nebudu to komentovat.