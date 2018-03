Brankář Litvínova neřeší Jágra ani nulu. Klidně budu vyhrávat 10:9, říká

Co rozhodlo?

V kabině byla trošku nervozitka, strašně nám pomohl gól na začátku. Měli jsme dobrý nástup a až na sérii vyloučení jsme to odmakali fakt výborně. Dívali jsme se na video, jak to Vary hrají, a kluci přede mnou skvěle blokovali. Opravdu hodně mi pomohli. Musíme dál bojovat jeden za druhého a padat tam po hubách, to bude důležité.

Pomohlo vám extraligové tempo proti celku z nižší soutěže?

Může to být proti prvoligistům výhoda, ale nesmíme zapomínat, že jsme hráli doma, hnal nás plný barák. Až pojedeme do Varů, budou hnát je. Může se to otočit. Nemyslím, že mezi námi byl velký rozdíl. Uvidíme, co ukáží zápasy venku.

Co jste zlepšili?

Důraz, nasazení, bojovnost, dohrávání hráčů, v tom byl náš výkon o­hodně jiný než v play out. A­taky atmosféra je lepší.

V pátek míříte do Kladna. Řešíte, zda proti vám naskočí Jágr?

Jágra ani neřeším, to spíš nejlepšího kamaráda Tůmu a dalšího parťáka z Ústí Kloze. S Tůmičem jsme si volali a psali, on se ptal na slabiny Jihlavy, já zase na Vary. Na ně se zaměřím, Jágr asi kvůli zranění stále nebude.

Takže se do Kladna těšíte?

Já se netěším nikam. Chci, ať jsme co nejdřív zachránění. Pojedeme tam s pokorou, musíme to odfárat jako proti Varům.