Extraligový lídr z Litvínova si půjčí budějovického brankáře Kváču

„Motor bude rozhodovat o tom, kdy nám Petra půjčí, ale je to vždy o domluvě,“ uvedl na klubovém webu Zdeněk Orct, trenér litvínovských i reprezentačních brankářů.

Kváča pomůže už ve dvou nadcházejících venkovních zápasech, tedy v pátek v Brně a v neděli v Liberci.

21letý gólman má letos v první lize úspěšnost zákroků 91,6 procenta a průměr 1,74 obdržené branky. „Petra sleduji delší dobu a myslím si, že patří k našim nejtalentovanějším gólmanům v Čechách. Je to perspektivní kluk, měl jsem o něj zájem už v létě,“ prozradil Orct.

Už v minulé sezoně si Kváču, v NHL draftovaného Coloradem, na dva zápasy vytáhla pražská Sparta. Teď po něm sáhl Litvínov, kterému se před sezonou zranil druhý brankář Michael Petrásek. Je po operaci ramene. Na záskok přišel mazák Miroslav Hanuljak, jenže ten vypomáhá v partnerském druholigovém Mostě.

„Moje teorie je, že nechci celou sezonu táhnout na jednoho brankáře. Nechci tím vůbec shazovat Hanyho, ale v podstatě moje rozhodnutí bylo takové, že Petr přijde na nějaké období a dostane i šanci v extralize. Most si navíc Hanyho vyžaduje,“ osvětlil Orct.

„Petrásek začal rehabilitaci minulý týden a teď už i kondiční přípravu. Já doufám, že do měsíce by mohl být připravený na sto procent. Až se potom dostane do zápasového rytmu, měli bychom mít tři až čtyři hodně kvalitní brankáře.“