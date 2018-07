V Torontu zachraňoval návštěvnost, v Pittsburghu se Kessel hádá s koučem

K tomu v květnu dával rozhovor pro Sportsnet bývalý generální manažer Toronta Brian Burke a bez skrupulí zavzpomínal na důvod, proč Kessela v roce 2009 z Bostonu do kanadského města přivedl.

„Z velké části jsme jej získali proto, že jsem cítil vyčerpání lidí z toho, kolik stály vstupenky,“ začal Burke. „Když už nebudeme vyhrávat, ať máme v týmu alespoň hvězdu za to, co na vstupenkách účtujeme.“



Šest let v Torontu přineslo jedinou účast v play off. Mnohem víc se řešila Kesselova nezodpovědnost k tréninkům, láska k hamburgerům a párkům v rohlíku.

A to i přesto, že v 446 utkáních nasbíral 394 bodů a od sezony 2010/11 nevynechal jediný zápas

Když v roce 2015 dostal z Toronta padáka kouč Randy Carlyle, Kessel slýchal otázky, co si myslí o tom, že to je kvůli němu, že se jako hráč i člověk těžko trénuje. Až americké hvězdě došly nervy a jednomu z novinářů vyčinil do idiotů.

Výměna z Toronta do Pittsburghu před sezonou 2015/16 proto ulevila oběma stranám. A skončila (prozatím) pohádkovými závěry pro útočníka v podobě dvou prstenů pro vítěze Stanley Cupu.

Třetí tažení za pohárem letos nevyšlo, Penguins nepřešli přes pozdějšího vítěze z Washingtonu. A právě po vypadnutí vyplulo na povrch: Kessel si nerozumí s trenérem Sullivanem, v play off dělal problémy a nespokojil se ve třetí lajně s Derickem Brassardem.

Chtěl víc hrát s Jevgenijem Malkinem, byl přesvědčený, že jejich dvojka mohla rozhodnout o postupu.

Kolik pravdy na stížnostech hokejisty je, se veřejnost těžko dozví, Kessel od play off s médii nekomunikuje.

A od trenéra nic konkrétního nezaznělo. „Jestli jsme spolu měli lepší a horší časy během tří let v Pittsburghu? Samozřejmě. To byste mohli říct u mnoha dalších vztahů,“ přiznal Sullivan. „Navíc Phil s Malkinem hrál většinu série s Philadelphií, není to tak, že by proti Washingtonu spolu vůbec nenastoupili, ale náš tým je nejlepší, když rozložíme síly.“

Na rozložení sil 30letý Kessel nejspíše nehraje, prý měl po vypadnutí z play off dokonce souhlasit i s možností výměny do Arizony.

Jenže pro Pittsburgh je na ledě důležitý, střílí góly, platí za hvězdu. A vedení klubu na úspěších záleží. To až tak, že loni v létě se Sullivan po dalším nedorozumění vydal letadlem do Toronta, aby si na několik hodin s Kesselem popovídal u oběda.

Kesselova smlouva platí až do ročníku 2021/22. Aby mohl být vyměněn, klub ho musí požádat o seznam osmi týmů, kam by s přestupem souhlasil. Napjaté vztahy tak v klubu budou řešit spíš narovnáním než výměnou.

Otázkou zůstává, jestli se trenér Sullivan, o kterém se říká, že má v Pittsburghu velkou moc, podřídí požadavkům Kessela na správného parťáka.