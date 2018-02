Kolaps u lídra. Piráti tříbrankové vedení v Plzni prošustrovali

„V kabině se po zápase nic nedělo. U nás jsme s Plzní prohrávali 2:5, my to také otočili. Teď to bylo obráceně, to je hokej,“ pokrčil rameny chomutovský asistent Petr Martínek.

„Ale tři body odsud by pro nás byly něco navíc, i ostatní výsledky by nahrávaly. Měli jsme na to, 3. třetinou jsme o to přišli.“

Už ve 30. vteřině zmrazil Indiány Huml, a když se trefil znovu, bylo to už 4:1 pro hosty. Mezitím za ně skórovali Smejkal a Flemming. Jenže Plzeň ve 3. třetině nastřílela tři góly, dva z nich z přesilovek, první už po 27 vteřinách. Nájezdy pak rozhodl v sedmé sérii Gulaš.

„Třetí třetina byla od nás za poslední zápasy výjimečná. Tak jsme poznávali hráče z doby, kdy jsme sbírali body. Zase si dokázali, že umějí hrát,“ oddechl si plzeňský asistent Ladislav Čihák.

Martínek litoval: „Po dvou výborných třetinách přišla třetí, katastrofální. Přestali jsme hrát, jen jsme se dívali. A jsme rádi za bod, Plzeň mohla rozhodnout i za tři.“ V úterý Piráti hostí Litvínov.